Укр

Семьи в Украине получат более 10 тысяч грн помощи: кто может претендовать на выплату

Автор
Юлия Закирова
Дата публикации
Читати українською
Ощутимая поддержка во время войны
Ощутимая поддержка во время войны. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Отбор зависит от правил программы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Для украинцев предусмотрено два отдельных направления поддержки: многоцелевую денежную помощь и средства на нужды домохозяйств во время отопительного сезона. Они покрывают разные расходы и имеют отдельные условия отбора.

Об этом сообщает INFOХАБ.

Многоцелевая помощь: 10 800 грн на человека

По условиям программы помощь могут назначить отдельным членам домохозяйства, если они отвечают критериям уязвимости. Деньги можно использовать для повседневных нужд: продукты и вещи первой необходимости, лекарства, коммунальные услуги, одежда, обувь и средства гигиены.

В объявлении указано сумму 10 800 грн на человека. Это не гарантированная выплата каждому гражданину: окончательный размер пособия, порядок его начисления и список получателей определяет организатор.

Поддержка на отопление: 19 400 грн на домохозяйство

На зимние нужды предусмотрено 19400 грн на одно домохозяйство. В зависимости от правил программы, эти средства могут быть направлены на приобретение дров, угля или другого предусмотренного топлива или на определенные расходы, связанные с отоплением жилья.

Правила получения помощи

При отборе могут учитывать место жительства, тип отопления и материальное положение семьи. Программа может действовать только на определенных территориях, а правила назначения помощи могут быть ограничены.

Кто может проверить право на помощь

Условия программы могут проверить семьи, самостоятельно отапливающие частное жилье, малообеспеченные домохозяйства, внутренне перемещенные лица, а также люди, пострадавшие от боевых действий, потерявшие жилье или источник дохода.

Такие программы могут быть актуальны и для семей с детьми, в частности многодетных семей и домохозяйств, где воспитывают детей с инвалидностью. Проверить право на помощь могут также одинокие родители, пенсионеры, люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями и ухаживающие за нетрудоспособными родственниками. Принадлежность к определенной категории сама по себе не гарантирует выплату.

Как определяют получателей

Для каждого направления действуют отдельные критерии. Можно ли получить оба вида пособия, нужно уточнить у организатора: он определяет перечень получателей и порядок начисления средств.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", некоторым украинцам выплатят разовую помощь к праздничным датам: кто может подать заявку.

Теги:
#Помощь #Поддержка #Зима #Выплаты