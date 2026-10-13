Семьи в Украине получат более 10 тысяч грн помощи: кто может претендовать на выплату

Отбор зависит от правил программы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Для украинцев предусмотрено два отдельных направления поддержки: многоцелевую денежную помощь и средства на нужды домохозяйств во время отопительного сезона. Они покрывают разные расходы и имеют отдельные условия отбора.

Об этом сообщает INFOХАБ.

Многоцелевая помощь: 10 800 грн на человека

По условиям программы помощь могут назначить отдельным членам домохозяйства, если они отвечают критериям уязвимости. Деньги можно использовать для повседневных нужд: продукты и вещи первой необходимости, лекарства, коммунальные услуги, одежда, обувь и средства гигиены.

В объявлении указано сумму 10 800 грн на человека. Это не гарантированная выплата каждому гражданину: окончательный размер пособия, порядок его начисления и список получателей определяет организатор.

Поддержка на отопление: 19 400 грн на домохозяйство

На зимние нужды предусмотрено 19400 грн на одно домохозяйство. В зависимости от правил программы, эти средства могут быть направлены на приобретение дров, угля или другого предусмотренного топлива или на определенные расходы, связанные с отоплением жилья.

Правила получения помощи

При отборе могут учитывать место жительства, тип отопления и материальное положение семьи. Программа может действовать только на определенных территориях, а правила назначения помощи могут быть ограничены.

Кто может проверить право на помощь

Условия программы могут проверить семьи, самостоятельно отапливающие частное жилье, малообеспеченные домохозяйства, внутренне перемещенные лица, а также люди, пострадавшие от боевых действий, потерявшие жилье или источник дохода.

Такие программы могут быть актуальны и для семей с детьми, в частности многодетных семей и домохозяйств, где воспитывают детей с инвалидностью. Проверить право на помощь могут также одинокие родители, пенсионеры, люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями и ухаживающие за нетрудоспособными родственниками. Принадлежность к определенной категории сама по себе не гарантирует выплату.

Как определяют получателей

Для каждого направления действуют отдельные критерии. Можно ли получить оба вида пособия, нужно уточнить у организатора: он определяет перечень получателей и порядок начисления средств.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", некоторым украинцам выплатят разовую помощь к праздничным датам: кто может подать заявку.