Гаджет за 100 гривень допоможе впоратися із відключеннями води: українка перевірила на собі (фото)

Цей пристрій допоможе в побуті

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Українка поділилася у соцмережах актуальним лайфхаком на тлі планових чи аварійних відключень електроенергії. Йдеться про простий умивальник на випадок відсутності водопостачання у "висотках" і не тільки.

Відповідний пост Марина Мартинова розмістила в threads. Дівчина поділилася своїм досвідом використання пакета для води з краном, який під час блекаутів можна перетворити на портативний умивальник.

За словами дівчини, резервуар ідеально підходить для водних процедур, коли немає водопостачання. Вона написала, що купила пристрій на Temu за 100 гривень. Їй сподобалися зовнішній вигляд та місткість, а покупку вона рекомендувала іншим.

"За 100 гривень на Temu у тебе майже нормальний кран, щоб вмитися і привести себе в порядок. І виглядає нормально. І вміщує аж 8 літрів. Дуже рекомендую цю імбу", — написала Марина у Threads.

Сумка-пакет для води/Фото: threads.com/@_marinaa_martynova_

У мережі відзначили корисність даного агрегату. Деякі користувачі поділилися своїми таємницями.

"У мене чоловік інженер, тож у нас для цього дірочки на кришках пляшок. І безкоштовно"

"Ось це ми розуміємо підготовка"

"Бойлер — коли немає води, цілком собі перетворюється на бак з водою. Як спустити з нього воду безпосередньо в систему — нормальні сантехніки можуть при установці передбачити і показати. Ми забули, що таке пляшки по всій квартирі з технічною водою"

"Непогано"

"Я для цього використала лимонадницю"

Нагадаємо, ще одна українка надрукувала смолоскип для прогулянок під час блекаутів. Йдеться про безпечний ліхтар, який створює незвичайну атмосферу.