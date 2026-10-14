Гаджет за 100 гривен поможет справиться с отключениями воды: украинка проверила на себе (фото)

Данное устройство поможет в быту

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Украинка поделилась в соцсетях актуальным лайфхаком на фоне плановых или аварийных отключений электроэнергии. Речь идет о простом умывальнике на случай отсутствия водоснабжения в "высотках" и не только.

Соответствующий пост Марина Мартынова разместила в threads. Девушка поделилась своим опытом использования пакета для воды с краном, который во время блэкаутов можно превратить в портативный умывальник.

По словам девушки, резервуар идеально подходит для водных процедур, когда нет водоснабжения. Она написала, что купила приспособление на Temu за 100 гривен. Ей понравились внешний вид и вместимость, а покупку она рекомендовала подписчикам.

"За 100 гривен на Temu у тебя почти нормальный кран, чтобы умыться и привести себя в порядок. И выглядит нормально. И вмещает аж 8 литров. Очень рекомендую эту имбу", – написала Марина в Threads.

Сумка-пакет для воды/Фото: threads.com/@_marinaa_martynova_

В сети отметили полезность данного агрегата. Некоторые пользователи поделились своими секретами.

"У меня муж инженер, так что у нас для этого дырочки на крышках бутылок. И бесплатно"

"Вот это мы понимаем подготовка"

"Бойлер — когда нет воды, вполне себе превращается в бак с водой. Как спустить из него воду напрямую в систему — нормальные сантехники могут при установке предусмотреть и показать. Мы забыли, что такое бутылки по всей квартире с технической водой"

"Неплохо"

"Я для этого использовала лимонадницу"

Напомним, еще одна украинка напечатала факел для прогулок во время блэкаутов. Речь идет о безопасном фонаре, который создает необычную атмосферу.