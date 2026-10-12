Графіки відключень води неминучі? Що чекає на українців, якщо блекаути затягнуться

Ймовірність такого сценарію залежатиме від кількох факторів

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Під час тривалих відключень електроенергії в Україні можуть запроваджуватись графіки подачі води. А, якщо росіяни продовжуватимуть удари по енергетичній інфраструктурі, цей сценарій виглядає майже неминучим.

Про це заявив директор асоціації "Укрводоканалекологія" Олександр Шкінь. За його словами, навіть альтернативні джерела електроенергії можуть не допомогти у забезпеченні сталого водопостачання.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Без води та каналізації? Чому найгірший сценарій для Києва вважають малоймовірним

Експерт наголосив, що тривалі відключення світла так чи інакше змусять водоканали по всій Україні перейти на графіки подачі води. Він пояснив, що генератори можуть допомогти підтримувати водопостачання, але їхня робота безпосередньо залежить від наявності пального та вчасного техобслуговування.

"Графіки води будуть, оскільки це пов'язано з безпосереднім підвезенням пального та зупинками генераторів. Адже, навіть розподілена енергетика не може працювати постійно", — сказав Шкінь.

Олександр Шкінь

За його словами, у більшості міст вода з'являтиметься приблизно раз на добу на кілька годин. Проте це не остаточний варіант і все залежатиме від здатності швидко ліквідовувати наслідки від ворожих атак.

"Автономні джерела живлення подають воду в мережу, але підняття її на верхні поверхи багатоповерхівок можуть не потягнути. Завдання водоканалів просте — щоб у людей була щонайменше питна вода та частково і для санітарно-гігієнічних потреб. Водночас Київ в цьому аспекті варто розглядати окремо, оскільки там є потужні джерела води та насосні станції", — зазначив Шкінь.

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