Як пережити блекаут у будинку: скільки коштують різні варіанти резервного живлення

Як забезпечити приватний будинок світлом під час відкючень

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Під час тривалих відключень світла власникам приватних будинків доводиться вирішувати одразу кілька завдань: забезпечити освітлення, зберегти продукти в холодильнику, підтримувати роботу насоса та не залишитися без опалення. Водночас універсального рішення для всіх немає: обладнання, яке без проблем живитиме газовий котел, може виявитися абсолютно непридатним для електричного опалення.

"Телеграф" розповість, які варіанти резервного живлення доступні в Україні, скільки вони коштують і на які витрати варто розраховувати, якщо потрібно забезпечити електроенергією весь будинок.

Зарядні станції: як забезпечити будинок світлом на кілька годин

Зарядна станція підійде тим, хто хоче користуватися основними побутовими приладами під час відключень світла. До неї можна підключити телефон, ноутбук, роутер, лампи та холодильник. За відповідних характеристик вона також може живити газовий котел.

Наприклад, Fossibot F1800 має запас енергії 1024 Вт·год і коштує близько 30 тис. грн. Інший варіант — OUKITEL P1500E Plus із більшим акумулятором на 1536 Вт·год. Його ціна становила приблизно 37 тис. грн.

Fossibot F1800

OUKITEL P1500E Plus

Простіше кажучи, що більший запас енергії має станція, то довше працюватимуть підключені до неї прилади. Наприклад, якщо пристрій споживає 100 Вт, акумулятора на 1024 Вт·год теоретично вистачить приблизно на 10 годин.

Але є нюанс: зарядна станція не зможе довго обігрівати будинок електрикою. Якщо підключити обігрівач потужністю 2 кВт, він витрачатиме багато енергії, тому заряд швидко закінчиться.

Генератор: скільки коштує резервне живлення

Генератор виробляє електроенергію завдяки бензину або іншому пальному. Він може бути корисним під час тривалих відключень, коли потрібно підтримувати роботу холодильника, насоса, освітлення та інших приладів.

Наприклад, PEZAL PGG3200Xs має номінальну потужність близько 2,7 кВт. За попередніми пропозиціями, він коштував приблизно 10 тис. грн. Інший варіант — Hecht IG3601, інверторний генератор потужністю близько 3 кВт, який пропонували приблизно за 20 тис. грн.

PEZAL PGG3200Xs

Hecht IG3601

Однак генератор на 3 кВт не зможе забезпечити електроенергією абсолютно все в будинку. Якщо одночасно ввімкнути кілька потужних приладів, його можливостей може не вистачити. Особливо це стосується електричних котлів та обігрівачів.

Також потрібно врахувати витрати на пальне й підключення. Якщо генератор має живити домашню електромережу, встановленням спеціального перемикача та підключенням повинен займатися електрик.

Генератор обов'язково встановлюють на відкритому повітрі. Запускати його в будинку чи гаражі небезпечно через вихлопні гази.

Сонячні панелі: скільки коштують для приватного будинку

Щоб виробляти власну електроенергію, на даху приватного будинку можна встановити сонячні панелі. Їхня вартість залежить від потужності та виробника.

У середньому панель потужністю 450 Вт коштує близько 4 900 грн, на 500 Вт — приблизно 5 300 грн, а на 550 Вт — близько 5 800 грн.

Панель потужністю 450 Вт

Панель потужністю 500 Вт

Панель потужністю 550 Вт

Наприклад, щоб отримати сумарну потужність близько 5 кВт, знадобиться десять панелей по 500 Вт. Вони коштуватимуть орієнтовно 53 тис. грн. Це ціна лише панелей — без кріплень, монтажу та іншого обладнання, необхідного для роботи системи.

Під час вибору потрібно враховувати потреби будинку, площу даху та кількість сонячного світла, яке отримують панелі. Взимку вони виробляють менше електроенергії, ніж улітку, тому для забезпечення будинку електрикою під час тривалих відключень важливо правильно розрахувати потужність системи.

Для встановлення панелей на даху приватного будинку окремий дозвіл на будівельні роботи за загальним правилом не потрібен. Однак варто перевірити, чи витримає дах додаткове навантаження. Якщо станцію планують підключати до загальної електромережі, необхідно уточнити вимоги до підключення в місцевого оператора системи розподілу.

Щоб сонячні панелі могли забезпечувати приватний будинок електроенергією під час відключень світла, знадобиться ще два компоненти — інвертор та акумулятор.

Інвертор та акумулятор

Ще один спосіб пережити відключення — встановити інвертор з акумулятором. Така система зберігає електроенергію та дозволяє користуватися нею, коли зникає світло.

Наприклад, комплект HOMEDOME Max Edge Econom містить акумулятор на 5,12 кВт·год та інвертор потужністю 6,2 кВт. Його попередня ціна — 73 400 грн, без урахування монтажу та додаткових матеріалів.

Комплект HOMEDOME Max Edge Econom

Такого обладнання може вистачити для холодильника, освітлення, насоса, інтернету та інших необхідних приладів. Скільки саме вони працюватимуть, залежить від їхнього споживання.

Наприклад, якщо одночасно працюють холодильник, роутер і кілька ламп, заряду вистачить на довше, ніж у випадку, коли до системи підключено ще й потужний обігрівач.

Для будинку з газовим опаленням це може бути зручним рішенням: електроенергія потрібна котлу для роботи автоматики та насосів. А ось для будинку з електричним котлом акумулятор доведеться підбирати набагато ретельніше, адже опалення споживає значно більше енергії.

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