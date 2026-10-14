На них начнется настоящая охота: в "АТБ" запустили новую акцию с супергероями

В супермаркетах ожидаются огромные очереди

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В среду, 14 октября, в торговой сети "АТБ" начинается новая акция. В продаже появятся наборы стикеров с изображением супергероев Вселенной DC — участников "Лиги справедливости".

Работники выкладывали эту новинку на полки ночью. Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник одного из супермаркетов, пожелавший сохранить анонимность.

В каждом наборе — по четыре наклейки с рандомными персонажами, из которых нужно собрать коллекцию. Более того, в ассортименте также появятся коллекционные фигурки.

Полная цена набора стикеров – 30 грн, при этом акционная – всего 10. Полная цена коллекционной фигурки из серии "Герои и Злодеи DC" составит 300 грн, однако сканирование приложения "АТБ" на кассе снизит ее до 149 грн.

Кто такие супергерои Вселенной DC

Супергерои Вселенной DC — персонажи комиксов издательства DC Comics, которые также стали героями фильмов, мультфильмов и видеоигр. Среди самых известных — Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина, Аквамен, Флэш, Зелёный Фонарь и Киборг. Они входили в разные составы "Лиги справедливости" — команды, которая противостоит угрозам, слишком опасным для одного героя.

У каждого свои способности: Супермен обладает сверхчеловеческой силой и умеет летать, Флэш движется с невероятной скоростью, Аквамен может жить под водой, а Зелёный Фонарь создаёт силовые конструкции с помощью особого кольца. Киборг сочетает человеческое тело с высокотехнологичными механизмами, Чудо-женщина — воительница-амазонка со сверхчеловеческими способностями. Бэтмен полагается на интеллект, физическую подготовку и специальное снаряжение.

Напомним, 30 сентября в торговой сети "АТБ" стартовала благотворительная акция, посвященная Дню защиты животных, которая продлится до 27 октября. В ассортименте появились новые стикеры с изображением котов и собак.