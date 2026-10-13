Чи пам’ятаєте їх такими? Як змінилися магазини "АТБ" за 30 років (фото)
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Перші магазини відкрилися в Дніпрі в далекому 1993 році, але назва була зовсім іншою
За три десятиліття "АТБ" виросла з шести невеликих гастрономів у Дніпрі до мережі супермаркетів. У перших магазинах були відділи та прилавки: покупці не брали товари самі.
Сучасний формат почав складатися лише 2001 року, коли відкрилися перші супермаркети. Про це повідомляє "Телеграф".
Перші магазини "АТБ" у Дніпрі
Компанія почала працювати в роздріб у 1993 році. Перші торгові точки називалися "Клен", "Каштан", "Тополь", "Ясень", "Калина" та "Берізка". Пізніше назви спростили до "Продукти", а магазинам надали номери.
Це були невеликі гастрономи з відділами та прилавками. Від сучасних супермаркетів їх відрізняв сам спосіб придбання: товари видавали покупцям через прилавок.
Від гастрономів до супермаркетів
До кінця 1990-х у Дніпрі працювало вже близько трьох десятків торгових точок. У липні 1999 року на їх основі створили компанію "АТБ-Маркет". Її назва утворена від слів "АгроТехБізнес".
Супермаркети "АТБ" почали відкривати 2001 року. Покупки стали влаштовані по-іншому: замість невеликих гастрономів з прилавками з’явилися магазини, де відвідувачі самі вибирали продукти з полиць.
Новий дизайн та каси самообслуговування
У 2016 році у Дніпрі відкрився перший магазин "АТБ" із чорним дизайном. З нього розпочався експеримент із новим форматом торгових точок. Змінилося і обладнання магазинів. У точках із новим дизайном почали встановлювати каси самообслуговування нового формату.
Як виглядають сучасні супермаркети "АТБ"
Зазначимо, влітку 2026 року компанія "АТБ" розпочала розвивати новий формат магазинів. До вже звичних покупців "чорних", "синіх" та "зелених" (працюють у Дніпрі та Запоріжжі) магазинів додався ще один варіант — "сірий". Головні відмінності від великих магазинів мережі – менша торгова площа та нове колірне рішення: у дизайні переважають світло-сірі тони.
Нагадаємо, іноді в "АТБ" трапляється крадіжка. Найчастіше відвідувачі намагаються непомітно винести без оплати різну дрібницю.