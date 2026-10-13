Чи пам’ятаєте їх такими? Як змінилися магазини "АТБ" за 30 років (фото)

Перші магазини відкрилися в Дніпрі в далекому 1993 році, але назва була зовсім іншою

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

За три десятиліття "АТБ" виросла з шести невеликих гастрономів у Дніпрі до мережі супермаркетів. У перших магазинах були відділи та прилавки: покупці не брали товари самі.

Сучасний формат почав складатися лише 2001 року, коли відкрилися перші супермаркети. Про це повідомляє "Телеграф".

Перші магазини "АТБ" у Дніпрі

Компанія почала працювати в роздріб у 1993 році. Перші торгові точки називалися "Клен", "Каштан", "Тополь", "Ясень", "Калина" та "Берізка". Пізніше назви спростили до "Продукти", а магазинам надали номери.

Це були невеликі гастрономи з відділами та прилавками. Від сучасних супермаркетів їх відрізняв сам спосіб придбання: товари видавали покупцям через прилавок.

Працівниці перших гастрономів майбутньої мережі "АТБ" у Дніпрі/Фото: rau.ua

Перші магазини "АТБ" мали назви дерев/Фото: rau.ua

Будівля магазину з вивіскою "Продукти" та логотипом "АТБ"/Фото: rau.ua

Від гастрономів до супермаркетів

До кінця 1990-х у Дніпрі працювало вже близько трьох десятків торгових точок. У липні 1999 року на їх основі створили компанію "АТБ-Маркет". Її назва утворена від слів "АгроТехБізнес".

Супермаркети "АТБ" почали відкривати 2001 року. Покупки стали влаштовані по-іншому: замість невеликих гастрономів з прилавками з’явилися магазини, де відвідувачі самі вибирали продукти з полиць.

Супермаркет "АТБ" на початку нульових/Фото: rau.ua

Новий дизайн та каси самообслуговування

У 2016 році у Дніпрі відкрився перший магазин "АТБ" із чорним дизайном. З нього розпочався експеримент із новим форматом торгових точок. Змінилося і обладнання магазинів. У точках із новим дизайном почали встановлювати каси самообслуговування нового формату.

Як виглядають сучасні супермаркети "АТБ"

Магазин "АТБ" із чорним дизайном/Фото: rau.ua

Всередині сучасного "АТБ"/Фото: rau.ua

Ринок у "АТБ"/Фото: rau.ua

Арковий варіант "АТБ"/Фото: rau.ua

Зазначимо, влітку 2026 року компанія "АТБ" розпочала розвивати новий формат магазинів. До вже звичних покупців "чорних", "синіх" та "зелених" (працюють у Дніпрі та Запоріжжі) магазинів додався ще один варіант — "сірий". Головні відмінності від великих магазинів мережі – менша торгова площа та нове колірне рішення: у дизайні переважають світло-сірі тони.

"Сірий" "АТБ" у Києві

Нові акції в "АТБ"

Нагадаємо, іноді в "АТБ" трапляється крадіжка. Найчастіше відвідувачі намагаються непомітно винести без оплати різну дрібницю.