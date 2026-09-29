На них розпочнеться справжнє полювання: у "АТБ" з’явиться новинка за 25 гривень (фото)

У компанії анонсували появу нового товару

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З 30 вересня у торгівельній мережі "АТБ" стартує благодійна акція, присвячена Дню захисту тварин, яка триватиме до 27 жовтня. В асортименті з’являться нові наліпки.

Про це "Телеграфу" розповів співробітник одного із супермаркетів, який побажав зберегти анонімність.

У магазинах будуть продаватися декоративні наліпки із зображенням котів та собак. Такі стікери можна використовувати для наклеювання на пластикові, дерев’яні, скляні, металеві поверхні та папір.

Таким чином любителі тварин зможуть прикрасити практично будь-яку рівну річ: смартфон, ноутбук, холодильник та навіть блокнот.

Стікери з тваринами в "АТБ". Фото: "Телеграф"

Стікери з тваринами в "АТБ". Фото: "Телеграф"

Стікери з тваринами в "АТБ". Фото: "Телеграф"

Як повідомив співрозмовник, вартість новинки складе 25 грн. На сайті торгової мережі зазначається, що 100% прибутку від продажів буде передано UAnimals для допомоги безпритульним тваринам.

Акція триватиме з 30 вересня по 27 жовтня. У "АТБ" попереджають, що кількість товару обмежена. Тому є ймовірність, що може виникнути ажіотаж, і вже завтра вранці біля супермаркетів з’являться черги.

Нагадаємо, велика знижка в "АТБ" ще не означає, що перед вами вигідна пропозиція на полиці. Щоб не переплачувати, варто порівнювати вартість кілограма або літра продукту: дешевша упаковка може містити менше товару.