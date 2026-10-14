В "АТБ" морозиво коштує вдвічі менше звичайного: у вас є тиждень

До 20 жовтня зі знижками продають "Каштан", два смаки Magnat і шоколадне морозиво "Рудь"

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Цього тижня "АТБ" суттєво знизив ціни на морозиво — чотири позиції коштують майже вдвічі менше звичайного.

Акції діють до 20 жовтня. У пропозиції є невеликі порції вагою 70–75 г та морозиво Magnat у пакованнях по 500 г, як раніше писав "Телеграф".

Детальніше у матеріалі: "Знижки понад 50%: що можна купити з новими акціями в "АТБ".

Морозиво "Каштан" зі смаком фісташки та малиновим наповнювачем вагою 75 г продають за 22,90 грн замість 41,90 грн. На одній порції покупці заощаджують 19 грн.

Magnat Hazelnut вагою 500 г тепер коштує 135,50 грн замість 247,50 грн. Ціну знизили на 112 грн – це найбільша економія у гривнях серед зазначених акційних позицій.

Така сама знижка діє на Magnat Raspberry Cheesecake у пакованні 500 г. Його акційна ціна – 135,50 грн, тоді як звичайна становить 247,50 грн. Обидва смаки Magnat продають за однаковою ціною.

Найдешевша позиція в цій добірці – шоколадне морозиво "Рудь" "100% морозиво" вагою 70 г. Воно коштує 18,90 грн замість 34,90 грн, тобто на 16 грн менше.

Морозиво Magnat продають зі знижкою понад сто гривень. Фото: АТБ

Раніше "Телеграф" розповідав про нову акцію в "АТБ", у межах якої покупці зможуть позмагатися за товари із супергероями.