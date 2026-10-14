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В "АТБ" мороженое стоит вдвое меньше обычного: у вас есть неделя

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Какие вкусы попали на скидки
Какие вкусы попали на скидки. Фото Коллаж "Телеграфа"

До 20 октября со скидками продают "Каштан", два вкуса Magnat и шоколадное мороженое "Рудь"

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На этой неделе "АТБ" существенно снизил цены на мороженое — четыре позиции стоят почти вдвое меньше обычного.

Акции действуют до 20 октября. В предложении есть небольшие порции весом 70-75 г и мороженое Magnat в упаковках по 500 г, как ранее писал "Телеграф".

Детальнее в материале: "Скидки выше 50%: что можно купить с новыми акциями в "АТБ".

Мороженое "Каштан" со вкусом фисташки и малиновым наполнителем весом 75 г продают за 22,90 грн вместо 41,90 грн. На одной порции покупатели экономят 19 грн.

Magnat Hazelnut весом 500 г теперь стоит 135,50 грн вместо 247,50 грн. Цену снизили на 112 грн – это самая большая экономия в гривнах среди указанных акционных позиций.

Такая же скидка действует на Magnat Raspberry Cheesecake в упаковке 500 г. Его акционная цена – 135,50 грн, тогда как обычная составляет 247,50 грн. Оба вкуса Magnat продают по одинаковой цене.

Самая дешевая позиция в этой подборке – шоколадное мороженое "Рудь" "100% мороженое" весом 70 г. Оно стоит 18,90 грн вместо 34,90 грн, то есть на 16 грн меньше.

Скидки в "АТБ" на мороженое до 20 октября 2026 года
Мороженое Magnat продают со скидкой более ста гривен. Фото: АТБ

Ранее "Телеграф" рассказывал о новой акции в "АТБ", в рамках которой покупатели смогут посоревноваться за товары с супергероями.

Теги:
#Цены #Мороженое #Скидки #АТБ