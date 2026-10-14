Шоколад і желейні цукерки в "АТБ" помітно подешевшали: що встигнути купити до 20 жовтня

У пропозиції – три плитки Roshen Lacmi та паковання Roshen Yummi Gummi, ціни на які стартують від 19,70 грн

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У супермаркетах "АТБ" цього тижня діють знижки на шоколад і желейні цукерки Roshen. Придбати солодощі за акційними цінами можна до 20 жовтня.

У переліку пропозицій є великі плитки шоколаду з різними начинками та желейні цукерки в упаковках по 70 грамів. Раніше про це писав "Телеграф".

Детальніше у матеріалі: "Знижки понад 50%: що можна купити з новими акціями в "АТБ".

Шоколад Roshen Lacmi Strawberry Cake масою 275 г продають за 91,90 грн замість 196,90 грн. Різниця між звичайною та акційною ціною становить 105 грн.

За такою самою ціною – 91,90 грн замість 196,90 грн – можна купити молочний шоколад Roshen Lacmi з мигдалем, кокосовим кремом та рисовими кульками. Маса цієї плитки – 280 г.

Шоколад Roshen Lacmi з цілим лісовим горіхом та шоколадно-карамельною начинкою масою 295 г коштує 118,90 грн. До зниження ціни його продавали за 231,80 грн, тож економія на одній плитці становить 112,90 грн.

Желейні цукерки Roshen Yummi Gummi у пакованні 70 г подешевшали з 35,90 грн до 19,70 грн. Це на 16,20 грн менше за попередню ціну та найдешевша позиція серед перелічених солодощів.

Солодощі Roshen можна придбати за вигіднішими цінами. Фото: АТБ

Раніше "Телеграф" розповідав, як знайти Coca-Cola в супермаркетах "АТБ" — секрет розкрила українка.