Шоколад и желейные конфеты в "АТБ" заметно подешевели: что успеть купить до 20 октября

В предложении – три плитки Roshen Lacmi и упаковка Roshen Yummi Gummi, цены на которые стартуют от 19,70 грн

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В супермаркетах "АТБ" на этой неделе действуют скидки на шоколад и желейные конфеты Roshen. Приобрести сладости по акционным ценам можно до 20 октября.

В перечне предложений есть большие плитки шоколада с разными начинками и конфеты желейные в упаковках по 70 граммов. Ранее об этом писал "Телеграф".

Детальнее в материале: "Скидки более 50%: что можно купить с новыми акциями в "АТБ".

Шоколад Roshen Lacmi Strawberry Cake массой 275 г продается за 91,90 грн вместо 196,90 грн. Разница между обычной и акционной ценой составляет 105 грн.

По такой же цене – 91,90 грн вместо 196,90 грн – можно купить молочный шоколад Roshen Lacmi с миндалем, кокосовым кремом и рисовыми шариками. Масса этой плитки – 280 г.

Шоколад Roshen Lacmi с целым орехом и шоколадно-карамельной начинкой массой 295 г стоит 118,90 грн. До снижения цены его продавали за 231,80 грн., поэтому экономия на одной плитке составляет 112,90 грн.

Желейные конфеты Roshen Yummi Gummi в упаковке 70 г подешевели с 35,90 до 19,70 грн. Это на 16,20 грн меньше предыдущей цены и самая дешевая позиция среди перечисленных сладостей.

Сладости Roshen можно приобрести по более выгодным ценам. Фото: АТБ

Ранее "Телеграф" рассказывал, как найти Coca-Cola в супермаркетах "АТБ" — секрет раскрыла украинка.