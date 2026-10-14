Пельмені в "АТБ" подешевшали майже вдвічі: таких цін давно не було

До акцій у "АТБ" потрапили два види заморожених продуктів

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У супермаркетах "АТБ" цього тижня знизили ціни на заморожені продукти. До акції потрапили пельмені з різними начинками та картопля фрі.

Придбати ці товари за зниженими цінами можна до 20 жовтня, як раніше писав "Телеграф". Тож покупці ще мають час скористатися пропозицією.

Детальніше у матеріалі: "Знижки понад 50%: що можна купити з новими акціями в "АТБ".

Пельмені "Ласунка" "По-домашньому" в упаковці 800 г коштують 112,90 грн замість 189,90 грн. Серед двох представлених позицій пельменів ця має нижчу акційну ціну.

Інший варіант – пельмені "Ласунка" з яловичиною та свининою. Упаковку такої самої ваги, 800 г, продають за 167,90 грн. До зниження ціни вона коштувала 288,90 грн.

У пропозиції заморожених продуктів також є хвиляста картопля фрі "Своя лінія". За упаковку вагою 750 г покупці заплатять 89,90 грн замість попередніх 129,90 грн.

Заморожена картопля фрі також стала доступнішою для покупців. Фото: АТБ

Раніше "Телеграф" розповідав про шість товарів з асортименту "АТБ", які найчастіше намагаються винести без оплати. Працівники магазинів назвали найпопулярніші серед крадіїв позиції.