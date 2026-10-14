Пельмени в "АТБ" подешевели почти вдвое: таких цен давно не было

К акциям в "АТБ" попали два вида замороженных продуктов

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В супермаркетах "АТБ" на этой неделе снизили цены на замороженные продукты. В акцию попали пельмени с разными начинками и картофель фри.

Приобрести эти товары по сниженным ценам можно до 20 октября, как ранее писал "Телеграф". Поэтому у покупателей еще есть время воспользоваться предложением.

Детальнее в материале: "Скидки более 50%: что можно купить с новыми акциями в "АТБ".

Пельмени "Ласунка" "По-домашньому" в упаковке 800 г стоят 112,90 грн вместо 189,90 грн. Среди двух представленных позиций пельменей эта имеет более низкую акционную цену.

Другой вариант – пельмени "Ласунка" с говядиной и свининой. Упаковку такого же веса, 800 г, продают за 167,90 грн. До понижения цены она стоила 288,90 грн.

В предложении замороженных продуктов также есть волнистый картофель фри "Своя лінія". За упаковку весом 750 г покупатели заплатят 89,90 грн вместо предыдущих 129,90 грн.

Замороженный картофель фри также стал более доступным для покупателей. Фото: АТБ

Ранее "Телеграф" рассказывал о шести товарах из ассортимента "АТБ", которые чаще всего пытаются вынести без оплаты. Работники магазинов назвали самые популярные среди воров позиции.