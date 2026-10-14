lifecell підняв тарифи вслід за "Київстар": чи варто чекати подорожчання і від Vodafone

Вже другий великий оператор зв’язку в Україні підвищив ціни у жовтні

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З 14 жовтня lifecell підвищив вартість пакета "Максі" для нових абонентів. Для чинних абонементів умови тарифу залишаються без змін.

Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на пресслужбу компанії. Стандартна ціна пакета послуг на чотири тижні зросла із 400 до 500 гривень.

Скільки тепер коштує "Максі" у lifecell

Колишня вартість діяла для тих, хто під'єднався до 13 жовтня 2026 року включно. Для нових користувачів з ідентифікованим чи персоніфікованим номером плата збільшилась із 350 до 450 гривень.

Для абонентів, які перенесли номер до оператора за процедурою MNP (зміна оператора без зміни номера), ціна не змінилася – 270 гривень за чотири тижні. У тих, хто вже користується тарифом "Максі", умови обслуговування також залишаються незмінними.

Чинні абоненти можуть зафіксувати вартість тарифу до кінця 2027 року. Для цього потрібно під'єднати акцію не пізніше 15 грудня 2026 року та вчасно оплачувати кожний наступний пакет послуг.

За участь в акції потрібно заплатити окремо. Сума дорівнює вартості одного чотиритижневого пакета "Максі" на день підключення до акції, без урахування знижок. Цей платіж не зараховується до оплати послуг за тарифом.

"Київстар" підняв ціни

З 00:00 8 жовтня "Київстар" перевів частину абонентів на нові умови. Підвищення торкнулося не всіх користувачів. Перед зміною вартості оператор відправив їм SMS з інформацією про нові умови та додаткові можливості.

"Дорожчають паливо, обладнання та інші ресурси, необхідні для забезпечення якісного зв’язку для наших абонентів. Водночас в умовах повномасштабної війни, щоб забезпечити стабільну роботу мережі, потрібні додаткові ресурси, а логістика стає складнішою", — зазначили у "Київстарі".

Чи планує Vodafone підвищувати тарифи

На тлі змін у двох операторів "Телеграф" запитав Vodafone, чи планує компанія підвищувати вартість послуг. У відповідь повідомили, що наразі не збираються переглядати тарифи.

"Прямо зараз підвищення тарифів не планується, проте заздалегідь ми цього дізнатися не можемо. У разі будь-яких змін у тарифах або наших послугах ви завжди отримуєте SMS-інформування напередодні змін", — відповіли у Vodafone.

Нагадаємо, у вересні клієнти "Київстару" масово йшли до інших операторів. Ймовірна причина – підвищення тарифів.