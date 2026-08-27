Київстар, Vodafone та lifecell отримають конкурента: в Україні може з’явитися новий мобільний оператор

Ідея полягає в об’єднанні домашнього інтернету з оптоволокна та мобільного зв’язку

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"Укртелеком" готується вийти на ринок із новим віртуальним оператором U Mobile. Компанія об’єднає в одному пакеті мобільний зв’язок та домашній інтернет.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "MZU — Мобільний Зв’язок України". Лінійка тарифів отримає назву "Сімка".

Базові пакети включатимуть:

15 ГБ або 60 ГБ мобільного інтернету,

500 хвилин на дзвінки по Україні

15 SMS.

Послуги можна буде оплачувати раз на місяць – з першого до останнього календарного дня місяця, на відміну від "великої трійці" з 4-тижневою оплатою (28 днів)

Водночас передбачено період "Легкий старт". Тобто при оплаті тарифу послуги до 1 числа наступного місяця надаються без додаткової сплати.

"Укртелеком" готує запуск U Mobile. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Дату офіційного запуску U Mobile "Укртелеком" поки що наразі не оголосив.

Як отримати знижку

При ідентифікації чи перенесенні номера від іншого оператора в U Mobile користувачі можуть отримати знижку у розмірі 15%. Ще 5% обіцяють дати за промокодом.

Які зараз працюють в Україні

"Велика трійка" операторів:

Київстар

Vodafone

lifecell

А також:

3Mob від "Укртелекому" — мобільний оператор, який працює як окремий бренд.

від "Укртелекому" — мобільний оператор, який працює як окремий бренд. Інтертелеком – менший оператор, який працює переважно в окремих сегментах та регіонах.

– менший оператор, який працює переважно в окремих сегментах та регіонах. PEOPLEnet – невеликий мобільний оператор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у якому разі ваш мобільний номер можуть віддати іншим людям. Як це уникнути.