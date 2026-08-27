Київстар, Vodafone та lifecell отримають конкурента: в Україні може з’явитися новий мобільний оператор
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Ідея полягає в об’єднанні домашнього інтернету з оптоволокна та мобільного зв’язку
"Укртелеком" готується вийти на ринок із новим віртуальним оператором U Mobile. Компанія об’єднає в одному пакеті мобільний зв’язок та домашній інтернет.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "MZU — Мобільний Зв’язок України". Лінійка тарифів отримає назву "Сімка".
Базові пакети включатимуть:
- 15 ГБ або 60 ГБ мобільного інтернету,
- 500 хвилин на дзвінки по Україні
- 15 SMS.
Послуги можна буде оплачувати раз на місяць – з першого до останнього календарного дня місяця, на відміну від "великої трійці" з 4-тижневою оплатою (28 днів)
Водночас передбачено період "Легкий старт". Тобто при оплаті тарифу послуги до 1 числа наступного місяця надаються без додаткової сплати.
Дату офіційного запуску U Mobile "Укртелеком" поки що наразі не оголосив.
Як отримати знижку
При ідентифікації чи перенесенні номера від іншого оператора в U Mobile користувачі можуть отримати знижку у розмірі 15%. Ще 5% обіцяють дати за промокодом.
Які зараз працюють в Україні
"Велика трійка" операторів:
- Київстар
- Vodafone
- lifecell
А також:
- 3Mob від "Укртелекому" — мобільний оператор, який працює як окремий бренд.
- Інтертелеком – менший оператор, який працює переважно в окремих сегментах та регіонах.
- PEOPLEnet – невеликий мобільний оператор.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у якому разі ваш мобільний номер можуть віддати іншим людям. Як це уникнути.