Чекайте на повідомлення. У lifecell, "Київстар" та Vodafone відповіли, чи буде зростання цін на зв'язок

Що кажуть українські мобільні оператори

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Через російські удари українці можуть зіткнутися з проблемами зі зв’язком. Про це попередив представник точки обміну інтернет-трафіком Анатолій Фроленков, та заявив, що пошкодження інфраструктури та перерозподіл трафіку можуть спричиняти збої в роботі мереж.

"Телеграф" звернувся до найбільших мобільних операторів України — lifecell, Vodafone та "Київстар", щоб дізнатися, як вони оцінюють ситуацію та чи може пошкодження інфраструктури через атаки РФ вплинути на вартість тарифів.

Анатолій Фроленков розповів про можливі наслідки російських ударів в ефірі "Суспільного".

За його словами, проблеми можуть виникати не лише через безпосереднє пошкодження обладнання, а й через необхідність перерозподіляти навантаження між різними точками мережі.

"Чи будуть виносити, чи будуть гаснути оператори? Так, у нас будуть проблеми зі зв’язком. Вони будуть хоча б тому, що просто фізично треба переключити з одної точки присутності в іншу. Плюс, коли дизбалансується система, коли весь трафік з одної точки йде в іншу, забиваються канали зв’язку, починаються збої. Ну, плюс фізично нищаться сервера", — розповів Фроленков.

Що кажуть у lifecell

У lifecell наголосили, що компанія працює над збереженням зв'язку для абонентів попри складну ситуацію.

"Ми робимо все можливе, щоб наші користувачі залишались зі зв'язком, незважаючи на складне становище в країні", — відповіли в компанії.

Якщо вартість тарифу зміниться, абонентів про це мають попередити щонайменше за 7 днів до набуття змін чинності.

"У разі зміни умов надання послуг оператор зобов'язується інформувати клієнта не пізніше ніж за 7 днів до вступу в силу змін", — зазначив оператор служби підтримки.

Відповідь служби підтримки lifecell. Фото: "Телеграф"

Vodafone: підняття тарифів відбувається раз на рік

У Vodafone заявили, що інформація про можливе підвищення тарифів через російські удари не стосується компанії.

"Дана інформація не має до нас відношення. На нашому сайті та у наших соціальних мережах такої інформації не було".

Водночас у компанії зазначили, що востаннє тарифи підвищували 23 грудня 2025 року. За словами оператора, зміни вартості відбуваються раз на рік.

"Про зростання цін абоненти та оператори дізнаються не раніше та не пізніше ніж за 7 діб до зростання", — повідомили у Vodafone.

На запитання, чи зможуть абоненти зберегти нинішню вартість тарифу, якщо її доведеться змінити через наслідки російських ударів, у службі підтримки відповіли:

"Ні, звичайно. Компанія має право міняти ціни на власні тарифи".

Відповідь служби підтримки Vodafone. Фото: "Телеграф"

"Київстар": мережа працює стабільно

У "Київстарі" повідомили, що наразі мережа працює стабільно, забезпечуючи абонентів мобільним зв'язком та фіксованим інтернетом.

Водночас у деяких населених пунктах, де тривають активні бойові дії, можуть виникати складнощі через знеструмлення.

"Мережа Київстар працює стабільно, забезпечуючи як мобільний зв'язок, так і фіксований інтернет. Однак у частині населених пунктів зони проведення активних бойових дій можуть спостерігатися складнощі через знеструмлення", — зазначили в компанії.

Щодо можливого підвищення тарифів саме через російські удари у "Київстарі" заявили, що інформації про такі плани наразі немає.

Відповідь служби підтримки "Київстар". Фото: "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можливе в Україні відключення всього інтернету через удари РФ.