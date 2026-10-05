Українці масово відмовляються від "Київстар". Куди найчастіше йдуть абоненти та що стало причиною

Лише одна компанія, що надає послуги мобільного зв'язку, продемонструвала приріст

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Клієнти "Київстару" активно змінюють оператора, минулого місяця його залишили 11 943 абоненти. Ймовірна причина — "Київстар" анонсував підвищення тарифів.

Якого оператора українці залишають найчастіше

За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та послуг поштового зв'язку (НКЕК), загалом протягом вересня українці здійснили 33 077 перенесень мобільних номерів від одного оператора до іншого (функція MNP). Переважно люди обирали lifecell, найчастіше до інших операторів переходили саме абоненти "Київстару".

Як у вересні українці змінювали операторів. Джерело: НКЕК

Скільки абонентів обрали інших операторів

11 686 абонентів залишили Vodafone

9 327 абонентів залишили lifecell

73 абоненти пішли з "Інтертелеком"

48 абонентів попрощалися з "ТриМоб"

Динаміка втрати абонентів у вересні 2026. Джерело: НКЕК

До якого оператора найчастіше переносять свої номери

Найбільше абонентів, які пішли від своїх операторів, обрали lifecell. У вересні зафіксовано 14 250 випадків перенесення номерів до цього оператора.

Скільки номерів перенесли на інших операторів

На "Київстар" — 9 992 номери

На Vodafone – 8 789 номерів

На "Інтертелеком" – 33 номери

На "ТриМоб" – 13 номерів

Приріст абонентів є лише у Лайфа. Джерело: НКЕК

Київстар анонсував підвищення тарифів — коли та що відомо

"Київстар" повідомив, що змінює вартість тарифів для частини абонентів вже з 8 жовтня. Збільшення вартості зв'язку у компанії пояснюють зростанням витрат на відновлення мережі після російських атак. Абоненти, яким не підходять оновлені ціни, мають можливість обрати інший тариф з актуальної лінійки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Укртелеком" готується вийти на ринок із новим віртуальним оператором U Mobile. Компанія об’єднає в одному пакеті мобільний зв’язок та домашній інтернет.