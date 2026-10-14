lifecell поднял тарифы следом за "Киевстар": стоит ли ждать подорожания и от Vodafone

Уже второй крупный оператор связи в Украине повысил цены в октябре

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Со среды, 14 октября, lifecell повысил стоимость пакета "Максі" для новых абонентов. Для действующих абонементов условия тарифа остаются без изменений.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании. Стандартная цена пакета услуг на четыре недели выросла с 400 до 500 гривен.

Сколько теперь стоит "Максі" у lifecell

Прежняя стоимость действовала для тех, кто подключился до 13 октября 2026 года включительно. Для новых пользователей с идентифицированным или персонифицированным номером плата увеличилась с 350 до 450 гривен.

Для абонентов, перенесших номер к оператору по процедуре MNP (смена оператора без изменения номера), цена не изменилась – 270 гривен за четыре недели. У тех, кто уже пользуется тарифом "Максі", условия обслуживания тоже остаются прежними.

Действующие абоненты могут зафиксировать стоимость тарифа до конца 2027 года. Для этого нужно подключить акцию не позднее 15 декабря 2026 года и вовремя оплачивать каждый следующий пакет услуг.

За участие в акции нужно заплатить отдельно. Сумма равна стоимости одного четырёхнедельного пакета "Максі" на день подключения к акции, без учёта скидок. Этот платёж не засчитывается в оплату услуг по тарифу.

"Киевстар" поднял цены

С 00:00 8 октября "Киевстар" перевёл часть абонентов на новые условия. Повышение коснулось не всех пользователей. Перед изменением стоимости оператор отправил им SMS с информацией о новых условиях и дополнительных возможностях.

"Дорожают топливо, оборудование и другие ресурсы, необходимые для обеспечения качественной связи для наших абонентов. В то же время в условиях полномасштабной войны, чтобы обеспечить стабильную работу сети, нужны дополнительные ресурсы, а логистика становится сложнее", – отметили в "Киевстаре".

Планирует ли Vodafone повышать тарифы

На фоне изменений у двух операторов "Телеграф" спросил Vodafone, планирует ли компания повышать стоимость услуг. В ответ сообщили, что на данный момент не собираются пересматривать тарифы.

"Прямо сейчас повышение тарифов не планируется, однако заранее мы этого узнать не можем. В случае любых изменений в тарифах или в наших услугах вы всегда получаете SMS-информирование накануне изменений", – ответили в Vodafone.

Напомним, в сентябре клиенты "Киевстара" массово уходили к другим операторам. Вероятная причина — повышение тарифов.