Ключик до Трампа? Чому Зеленський відправився саме до Великої Британії після зміни політики США

Чим Британія може допомогти Україні

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. На тлі невизначеності щодо подальшої підтримки Києва з боку США особливого значення набувають відносини Лондона з Дональдом Трампом: британська дипломатія може стати додатковим каналом комунікації з Вашингтоном і допомогти зберегти підтримку України.

Яку роль Велика Британія відіграє у військовій підтримці України, як допомагає формувати європейську коаліцію та які можливості відкривають її відносини зі США — розповість "Телеграф".

Король Чарльз III і Трамп: чи має Лондон додатковий канал впливу на Вашингтон

У листопаді 2025 року Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю The Guardian, що король Чарльз III відіграв важливу закулісну роль у спробах посилити підтримку України з боку Дональда Трампа. За словами президента, це сталося після конфліктної зустрічі українського й американського лідерів у Білому домі в лютому 2025 року.

Зеленський також згадав державний візит Трампа до Великої Британії у вересні 2025 року. Тоді американський президент зустрівся з британським монархом.

Президент України визнав, що не знає всіх подробиць їхньої розмови. Однак, за його оцінкою, король передав Трампу важливі сигнали щодо України.

Це свідчить, що британська дипломатія може діяти через урядові переговори та контакти монарха з главами держав. Король має особливий протокольний статус і бере участь у державних візитах, які відкривають додаткові можливості для спілкування на найвищому рівні.

Володимир Зеленський з Чарльзом III

Важливий і ширший контекст британсько-американських відносин. Лондон і Вашингтон співпрацюють у сферах оборони, розвідки, ядерного стримування та передових технологій. Партнерство AUKUS за участю Австралії – один із прикладів такої взаємодії.

AUKUS передбачає, зокрема, співпрацю щодо атомних підводних човнів для Австралії та розроблення передових оборонних технологій. Для Києва ці зв’язки важливі, адже Велика Британія має сталі канали комунікації з американською владою і може використовувати їх для обговорення українського питання.

Військова допомога: від озброєння до спільного виробництва

Велика Британія – один із ключових військових партнерів України. За даними британського уряду, станом на 13 жовтня 2026 року загальний обсяг зобов’язань Лондона щодо підтримки Києва становить 25 млрд фунтів стерлінгів, із них 16 млрд припадають на військову допомогу.

Британська сторона підтвердила, що й надалі виділятиме Україні 3 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги щороку.

Співпраця не обмежується постачанням готового озброєння. Україна та Велика Британія розвивають спільні проєкти в оборонному виробництві, сфері безпілотників, ракетних технологій і штучного інтелекту.

У жовтні 2026 року країни оголосили про нові ініціативи. Вони мають допомогти використати український бойовий досвід для створення військових технологій і продукції подвійного призначення.

Це дає Україні змогу отримувати необхідне обладнання та нарощувати власні виробничі спроможності. З часом така співпраця може зменшити залежність від зовнішніх постачань і включити український оборонно-промисловий комплекс у ширшу європейську систему безпеки.

"Коаліція охочих": як Лондон допомагає формувати гарантії безпеки

Велика Британія та Франція відіграють провідну роль у роботі "Коаліції охочих" – об’єднання держав, які обговорюють подальшу підтримку України та механізми її захисту.

6 січня 2026 року Україна, Велика Британія та Франція підписали декларацію про наміри щодо можливого розгортання багатонаціональних сил в Україні в разі припинення вогню.

Документ заклав політичну основу для подальшої роботи над цим механізмом. Сам по собі він не означає автоматичного розміщення іноземних військ на українській території.

Участь Великої Британії важлива тим, що Лондон допомагає переводити підтримку України від окремих двосторонніх домовленостей до спільних європейських рішень.

Це особливо важливо, коли позиція Вашингтона може змінюватися залежно від рішень американської адміністрації. Координуючи дії, європейські держави отримують більше можливостей підтримувати Україну, навіть якщо політичні пріоритети США зміняться.

Столітнє партнерство та санкції: чому підтримка України відповідає інтересам Лондона

16 січня 2025 року Україна та Велика Британія підписали угоду про сторічне партнерство. Вона охоплює оборону й безпеку, економіку, торгівлю, науку та технології.

Угода закріплює довгостроковий характер відносин між двома країнами. Вона стосується допомоги під час війни та створює основу для майбутніх спільних проєктів і економічної співпраці.

Підтримка України важлива для Лондона і з погляду власної безпеки. Британський уряд вважає російську агресію загрозою безпеці та добробуту Великої Британії.

Серед ключових інтересів Лондона – стримувати російський військовий вплив у Європі, захищати союзників по НАТО та протидіяти кібератакам, шпигунству й іншим гібридним загрозам. Підтримка Києва є частиною ширшої британської стратегії безпеки.

Ще один спосіб тиску на Москву – санкції. Під час візиту Зеленського в жовтні 2026 року британський уряд оголосив про нові кроки для посилення санкцій проти Росії та закликав партнерів обмежити послуги, які сприяють російському експорту скрапленого природного газу.

Лондон також оголосив про додаткові 45 млн фунтів стерлінгів військової допомоги, зокрема на ракети протиповітряної оборони.

Значення Великої Британії для України визначають кілька чинників: військова підтримка, розвиток оборонного виробництва, дипломатична координація з європейськими союзниками та стратегічні зв’язки зі США.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українцям розповіли, чому після виборів в США легше може не стати.