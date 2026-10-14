Ключик к Трампу? Почему Зеленский отправился именно в Великобританию после смены политики США

Чем Великобритания может помочь Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. На фоне неопределенности относительно дальнейшей поддержки Киева со стороны США особое значение приобретают отношения Лондона с Дональдом Трампом: британская дипломатия может стать дополнительным каналом коммуникации с Вашингтоном и помочь сохранить поддержку Украины.

Какую роль Великобритания играет в военной поддержке Украины, как помогает формировать европейскую коалицию и какие возможности открывают ее отношения с США, расскажет "Телеграф".

Король Карл III и Трамп: есть ли у Лондона дополнительный канал влияния на Вашингтон

В ноябре 2025 года Владимир Зеленский рассказал в интервью The Guardian, что король Карл III сыграл важную закулисную роль в попытках усилить поддержку Украины со стороны Дональда Трампа. По словам президента, это произошло после конфликтной встречи украинского и американского лидеров в Белом доме в феврале 2025 года.

Зеленский также упомянул государственный визит Трампа в Великобританию в сентябре 2025 года. Тогда американский президент встретился с британским монархом.

Президент Украины признал, что не знает всех подробностей их разговора. Однако, по его оценке, король передал Трампу важные сигналы относительно Украины.

Это свидетельствует о том, что британская дипломатия может действовать через правительственные переговоры и контакты монарха с главами государств. Король имеет особый протокольный статус и участвует в государственных визитах, которые открывают дополнительные возможности для общения на самом высоком уровне.

Владимир Зеленский с Чарльзом III

Важен и более широкий контекст британско-американских отношений. Лондон и Вашингтон сотрудничают в сферах обороны, разведки, ядерного сдерживания и передовых технологий. Партнерство AUKUS с участием Австралии — один из примеров такого взаимодействия.

AUKUS предусматривает, в частности, сотрудничество в области атомных подводных лодок для Австралии и разработку передовых оборонных технологий. Для Киева эти связи важны, поскольку Великобритания имеет устойчивые каналы коммуникации с американскими властями и может использовать их для обсуждения украинского вопроса.

Военная помощь: от вооружения до совместного производства

Великобритания — один из ключевых военных партнеров Украины. По данным британского правительства, по состоянию на 13 октября 2026 года общий объем обязательств Лондона по поддержке Киева составляет 25 млрд фунтов стерлингов, из них 16 млрд приходятся на военную помощь.

Британская сторона подтвердила, что и в дальнейшем будет выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов военной помощи ежегодно.

Сотрудничество не ограничивается поставками готового вооружения. Украина и Великобритания развивают совместные проекты в оборонном производстве, сфере беспилотников, ракетных технологий и искусственного интеллекта.

В октябре 2026 года страны объявили о новых инициативах. Они должны помочь использовать украинский боевой опыт для создания военных технологий и продукции двойного назначения.

Это позволяет Украине получать необходимое оборудование и наращивать собственные производственные возможности. Со временем такое сотрудничество может уменьшить зависимость от внешних поставок и включить украинский оборонно-промышленный комплекс в более широкую европейскую систему безопасности.

"Коалиция желающих": как Лондон помогает формировать гарантии безопасности

Великобритания и Франция играют ведущую роль в работе "Коалиции желающих" — объединения государств, которые обсуждают дальнейшую поддержку Украины и механизмы ее защиты.

6 января 2026 года Украина, Великобритания и Франция подписали декларацию о намерениях относительно возможного развертывания многонациональных сил в Украине в случае прекращения огня.

Документ заложил политическую основу для дальнейшей работы над этим механизмом. Сам по себе он не означает автоматического размещения иностранных войск на украинской территории.

Участие Великобритании важно тем, что Лондон помогает переводить поддержку Украины от отдельных двусторонних договоренностей к совместным европейским решениям.

Это особенно важно, когда позиция Вашингтона может меняться в зависимости от решений американской администрации. Координируя действия, европейские государства получают больше возможностей поддерживать Украину, даже если политические приоритеты США изменятся.

Столетнее партнерство и санкции: почему поддержка Украины отвечает интересам Лондона

16 января 2025 года Украина и Великобритания подписали соглашение о столетнем партнерстве. Оно охватывает оборону и безопасность, экономику, торговлю, науку и технологии.

Соглашение закрепляет долгосрочный характер отношений между двумя странами. Оно касается помощи во время войны и создает основу для будущих совместных проектов и экономического сотрудничества.

Поддержка Украины важна для Лондона и с точки зрения собственной безопасности. Британское правительство считает российскую агрессию угрозой безопасности и благополучию Великобритании.

Среди ключевых интересов Лондона — сдерживать российское военное влияние в Европе, защищать союзников по НАТО и противодействовать кибератакам, шпионажу и другим гибридным угрозам. Поддержка Киева является частью более широкой британской стратегии безопасности.

Еще один способ давления на Москву — санкции. Во время визита Зеленского в октябре 2026 года британское правительство объявило о новых шагах по усилению санкций против России и призвало партнеров ограничить услуги, способствующие российскому экспорту сжиженного природного газа.

Лондон также объявил о дополнительных 45 млн фунтов стерлингов военной помощи, в том числе на ракеты противовоздушной обороны.

Значение Великобритании для Украины определяют несколько факторов: военная поддержка, развитие оборонного производства, дипломатическая координация с европейскими союзниками и стратегические связи с США.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцам рассказали, почему после выборов в США легче может не стать.