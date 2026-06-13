Британія передає Україні тисячі ракет Martlet. Що відомо про цю універсальну вбивцю дронів (фото і відео)

Вага ракети — всього 13 кілограмів, і це не єдина її перевага

Україна отримає 6000 британських легких багатоцільових ракет Martlet для боротьби з російськими безпілотниками. Для більшості російських дронів зустріч з Martlet стає фатальним вироком.

Про це повідомив військовий експерт та ветеран британської армії Вес О’Доннелл. Він наголосив, що в умовах зростання загрози безпілотників, Британія нарощує виробництво саме подібної зброї. Постачання в Україну обчислюються тисячами Martlet.

Ракета Martlet. Фото: sprotyvg7.com.ua

У 2025 році на комбінацію систем RapidRanger та ракет Martlet для України виділили близько 1,7 мільярда фунтів стерлінгів (2,28 мільярда доларів). Перші партії цієї зброї Україна отримала ще у 2024 році.

Легка багатоцільова ракета Martlet — вбивця безпілотників

Це дуже компактна ракета вагою всього 13 кілограмів, тому її легко перевозити. Дальність польоту становить до 8 кілометрів. Її головною перевагою є система наведення з лазерним променем. Пускова установка веде ракету прямо до цілі.

Універсальна ракета Martlet. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Це вигідно відрізняє її від систем, що реагують на тепло. Martlet не потрібно бачити "гарячий" реактивний двигун: оператору достатньо просто утримувати точку прицілювання на об’єкті.

Цю універсальну зброю можна запускати з різних платформ. Ракети встановлюють на гелікоптери, бронетехніку або переносні системи. Вона є ідеальним рішенням для "середньої зони". Використовувати дорогі ракети Patriot для збиття "шахедів" – марнотратство, а зенітні установки не завжди справляються через недостатню дальність. Саме Martlet заповнює цей розрив.

Технічні характеристики Martlet

Довжина – 1,3 м,

Діаметр – 7,6 см,

Вага – 13 кг,

Бойова частина – 3 кг,

Дальність дії – до 8 км,

Швидкість – 1,5 Маха (понад 1800 км/год)

Коли Україна отримувала ці ракети раніше

Перші постачання ракет Martlet для України були ще у червні 2022 року. Вони успішно використовувалися на фронті. У липні та вересні 2024 року Британія оголосила про передачу "сотень" ракет у рамках нових оборонних пакетів.

Як писав "Телеграф", раніше старший аналітик Українського центру безпеки та співробітництва Антон Земляний розповів, як військові вираховують "невидиму" ракету "Орєшник".