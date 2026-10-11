Відносини Трампа і Зеленського знову перебувають на межі: чим це загрожує Україні

Між очільниками України та США спостерігається чергова криза

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Відносини між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським досягли "найнижчої точки" з часів суперечки між ними в Овальному кабінеті у лютому 2025 року. Це, зокрема, може стати причиною для припинення обміну розвідданими між країнами.

Нові розбіжності між очільниками держав загрожують звести нанівець дипломатичні зусилля європейських союзників, які протягом останніх 18 місяців намагались зберегти підтримку України з боку США. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Згідно з інформацією видання, різка критика Володимира Зеленського з боку Трампа свідчить про погіршення відносин між офіційними Вашингтоном та Києвом. Одним з факторів напруженості стали українські удари по російських нафтопереробних заводах.

Джерела WSJ стверджують, що під час переговорів у Маямі спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер вимагали від української делегації припинити такі атаки. Вони також натякали на ймовірні наслідки у випадку відмови.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі 28 липня 2026 року

Вашингтон заперечує погрози

У виданні зазначили, що американські представники під час зустрічі нагадували українській делегації про допомогу від США, зокрема про передавання розвідувальної інформації. Дані американської розвідки Сили оборони України використовують для ударів вглиб території РФ, виявлення місць пусків балістичних ракет та відстеження переміщення стратегічної авіації.

Водночас наголошується, що двоє учасників переговорів запевняють, що прямої погрози припинити обмін розвідданими не було. Представник адміністрації президента США також заперечив, що під час переговорів лунали будь-які погрози. Проте інші співрозмовники WSJ вважають, що американська сторона досить чітко натякнула на можливість такого кроку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський назвав умову для припинення ударів по НПЗ в Росії.