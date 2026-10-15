Як знизити тривожність під час відключень світла: 5 порад, які допоможуть заспокоїтися

Пережити відключення світла можна без стресу

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Відключення світла можуть посилити тривожність. Темрява іноді лякає, а невідомість щодо тривалості знеструмлення заважає розслабитися. Не змушуйте себе "не боятися" – спробуйте знайти те, що допоможе почуватися спокійніше.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у матеріалах про психічне здоров’я під час надзвичайних ситуацій наголошує на важливості психологічної та соціальної підтримки.

1. Не залишайтеся в повній темряві, якщо вона посилює страх

Увімкніть акумуляторну лампу, ліхтарик або невеликий нічник. М’яке світло допоможе бачити, що навколо, і зменшить невизначеність. Заздалегідь подбайте про освітлення в коридорі та на шляху до ванної кімнати.

Не потрібно привчати себе до повної темряви, якщо від цього вам гірше. Якщо є загроза обстрілу, дотримуйтеся правил безпеки. Подбайте, щоб освітлення не заважало перебувати в укритті й не створювало небезпеки.

2. Поверніть у простір звичні звуки

Якщо тиша лякає, увімкніть на телефоні або іншому пристрої з акумулятором спокійну музику, аудіокнигу, знайомий подкаст чи тихий розмовний контент.

Обирайте те, що не потребує постійної уваги й не посилює напруження. Але не заглушайте навколишні звуки повністю: важливо чути сигнали повітряної тривоги й отримувати важливі повідомлення.

3. Сповільніть дихання, не намагаючись дихати надто глибоко

Спробуйте протягом кількох хвилин дихати повільно й рівномірно: вдихайте приблизно 3–4 секунди, а видихайте — 4–6 секунд. Не затримуйте дихання, якщо це викликає дискомфорт, і не намагайтеся вдихнути якомога більше повітря. Спокійний, трохи довший видих може допомогти організму поступово знизити фізіологічне напруження та заспокоїтися.

4. Складіть невеликий план на час відключення

Тривога може посилюватися, коли людина не розуміє, що робити далі. Заздалегідь визначте, де лежатимуть ліхтарик, заряджений телефон, вода, необхідні ліки та інші речі першої необхідності.

Подумайте, чим займетеся в перші 15 хвилин без електроенергії: приготуєте чай на безпечному джерелі тепла, почитаєте, поговорите з близькою людиною чи пограєтеся з дитиною. Знайомий сценарій допоможе повернути відчуття контролю над ситуацією.

5. Не переживайте відключення наодинці, якщо вам страшно

Зателефонуйте близькій людині, домовтеся листуватися під час тривалих відключень або проведіть вечір разом, якщо це можливо й безпечно. Не обов’язково щоразу обговорювати власні страхи або докладно пояснювати свій стан. Іноді достатньо звичайної розмови про повсякденні справи, щоб відволіктися від тривожних думок і відчути, що ви не самі.

Головне — не вимагати від себе повної відсутності страху. Набагато важливіше подбати про безпеку, підготувати необхідні речі, зберігати зв’язок із близькими та знайти способи зробити час без електроенергії психологічно комфортнішим.

Раніше "Телеграф" розповідав про 10 способів зайняти дитину під час відключень світла.