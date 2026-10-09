Відключення в Києві взимку залежатимуть від двох речей, — експерти

До чого готуватися киянам узимку

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Україна наближається до опалювального сезону на тлі загрози нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Від того, наскільки ефективно вдасться захистити важливі об'єкти та забезпечити їх резервним живленням, залежатимуть наслідки можливих атак для столиці.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловили військові та енергетичні експерти. Більше читайте у матеріалі: "Входимо в найскладніший етап": чому Київ гасне навіть при надлишку світла і яка реальна мета Путіна

Що допоможе Києву пройти зиму з меншими втратами

Тривалість можливих відключень електроенергії залежатиме від низки обставин, однак особливе значення матиме готовність столиці до російських атак. Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев назвав два ключові завдання, від виконання яких залежатиме масштаб наслідків ударів.

Перше — посилення можливостей Сил оборони України для ураження реактивних дронів і балістичних ракет. Друге — оснащення об'єктів критичної інфраструктури Києва автономними джерелами живлення.

"Чим швидше це буде зроблено, тим меншими будуть збитки завдані Росією під час опалювального сезону", — наголосив Рябцев.

Геннадій Рябцев

Чому Росія може посилити удари по енергетиці

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що Росія цього року може завдати серйозних ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

За його оцінкою, Кремль прагне максимально послабити Україну до весни 2027 року, аби змусити Київ погодитися на російські умови.

Іван Ступак

Під ударом можуть опинитися й інші об'єкти

За словами Ступака, російська стратегія може передбачати атаки не лише на енергетичні об'єкти.

"На цю мету працюють удари по енергетиці, мостах та інших об'єктах інфраструктури, які є важливими для киян", — зазначив експерт.

Він також вважає, що Росія намагатиметься досягти результатів у тилу, попри відсутність значних просувань на фронті.

"Тому ми входимо в один із найскладніших періодів цієї війни саме для тилів. На фронті у росіян нуль просувань, а ось у тилах вони спробують отримати результат", — прогнозує Ступак.

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде з Києвом взимку, якщо Росія знищить ТЕЦ.