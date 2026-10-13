Як перехід на зимовий час впливає на відключення світла: чи є від нього користь насправді

У переведенні годинників є плюси і мінуси

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Перехід на зимовий час допомагає узгодити світловий день із режимом споживання електроенергії та може пом’якшити вечірній пік. Це зменшує навантаження на енергосистему в години, коли ризик дефіциту потужності та відключень зростає.

Про це у коментарі "РБК Україна" заявив енергетичний експерт Сергій Дяченко. За його словами, для енергетики така зміна має переваги, хоча переведення часу створює додаткові труднощі для транспортних розкладів.

Чому вечірній пік створює проблеми для енергосистеми

Пікове навантаження виникає, коли багато споживачів одночасно вмикають електроприлади. В Україні зазвичай це відбувається вранці, приблизно з 7:00 до 10:00, і ввечері – орієнтовно з 19:00 до 22:00.

Увечері люди повертаються додому, вмикають освітлення, побутову техніку та обігрівачі. У такі години енергосистемі важливо не тільки мати достатній загальний обсяг електроенергії, а й швидко збільшувати виробництво, щоб покрити зростання попиту.

"Перехід на зимовий час може дещо пом’якшити саме вечірній пік", – сказав Сергій Дяченко.

Він пояснив це тим, що внаслідок "зміни" часу "світловий день краще узгоджується з режимом споживання".

Як зимовий час може зменшити ризик відключень

Пошкодження теплової та гідроенергетичної генерації ускладнюють покриття пікових навантажень. Атомні електростанції забезпечують значну частину потреб країни, однак енергосистемі потрібні потужності, які можна швидко регулювати відповідно до змін попиту.

"Якщо взимку виникне дефіцит потужності, раціональніший розподіл споживання – зокрема перехід на зимовий час – може зменшити потребу в потенційних відключеннях", – пояснив експерт.

"Негативний аспект пов'язаний із тим, що потрібно переводити транспорт на нові графіки руху. А це – вимагає додаткових витрат", – поділився Дяченко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що перехід від літа до зими відбудеться раніше, ніж зазвичай.