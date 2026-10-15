ТЦК вимагає довідку, якої не існує: як студентам іноземних вишів отримати відстрочку від мобілізації

Чи мають право на відстрочку ті, хто навчається за кордоном

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Студент іноземного університету може претендувати на відстрочку від мобілізації, якщо вчиться очно й вступив на вищий рівень освіти. Проте є нюанс: довідку, яку вимагає ТЦК, закордонний виш видати не може.

"Телеграф" з'ясовував у юристів, що робити в такому випадку і як перевіряють послідовність здобуття освіти.

Закон мовчить про кордони, а ТЦК вимагає довідку

Пункт 1 частини третьої статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" звільняє від призову студентів професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Вони мають вчитися за денною або дуальною формою (поєднання навчання в закладі й практики на підприємстві) та здобувати рівень, вищий за попередній. Про країну, де розташований заклад, у нормі немає ані слова.

"Закон не встановлює обмеження залежно від країни розташування університету", — каже в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко.

Проблема починається під час оформлення. Порядок № 560 (його затвердила постанова Кабміну від 16.05.2024) у пункті 62 вимагає від студента довідку з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) за формою з додатка 9. У базі є дані про студентів закладів, які мають українську ліцензію або подали передбачену законом декларацію.

"Іноземний університет не є суб'єктом освітньої діяльності України та не формує таку довідку", — пояснює в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" адвокат Валерій Шаповал. За його словами, виникає розрив між правом і процедурою: закон визначає право через форму й рівень освіти, а Порядок вимагає документ, якого іноземний виш не видає.

Через це студенти отримують відмови від ТЦК (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки), які доводиться оскаржувати в суді, зазначає Данило Гончаренко.

Шаповал просить звернути увагу на точність формулювання. Йдеться не про автоматичне "право на відстрочку за навчання за кордоном", а про законні підстави, які треба довести документами.

Двічі в суді: як студент польської академії домагався відстрочки

Нещодавній приклад судової практики розповідає sud.ua. З серпня 2024 року чоловік навчався на денній формі в Економіко-гуманітарній академії у Варшаві за спеціальністю "Логістика". У вересні 2024-го він подав заяву на відстрочку, але комісія відмовила.

Перший раз Вінницький окружний адміністративний суд скасував відмову 3 квітня 2025 року й зобов'язав комісію розглянути заяву ще раз. Комісія розглянула, але знову відмовила, бо не було довідки з ЄДЕБО.

Студент пішов до суду вдруге. Суд зазначив, що іноземні заклади не мають доступу до бази й не можуть формувати довідку за додатком 9. Тому відсутність цього документа не позбавляє права на відстрочку. Суд скасував рішення комісії від 3 липня 2025 року № 27 та знову зобов'язав розглянути заяву. Це справа № 120/13078/25.

Адвокат Валерій Шаповал нагадує й про інші рішення:

у справі № 600/3575/24-а Чернівецький окружний адміністративний суд скасував відмову комісії. Студент вчився на денній формі за кордоном і подав документ про навчання з перекладом. Суд вказав, що ТЦК має перевіряти зміст поданих відомостей , а не відмовляти за формальною ознакою;

, а не відмовляти за формальною ознакою; у справі № 380/2972/25 Львівський окружний адміністративний суд виходив із того, що неможливість іноземного закладу сформувати довідку сама по собі права на відстрочку не скасовує.

Суд зазвичай не замінює комісію. Він може лише зобов'язати її розглянути заяву повторно, пояснює Шаповал. Судова практика, за його словами, поки не є однорідною, тому адвокат радить вимагати від ТЦК мотивоване рішення про відмову.

Друга магістратура зазвичай відстрочки не дає: як рахують рівні освіти

Окрема умова — послідовність здобуття освіти: поточний рівень має бути вищим за попередній. Для вищої освіти порядок визначає стаття 10 Закону "Про освіту": початковий рівень, бакалаврський, магістерський і освітньо-науковий.

Як приклад військовий юрист наводить таке: "Після бакалаврату навчання в іноземній магістратурі може відповідати цій вимозі, а здобуття другої магістерської освіти зазвичай не створює нового права на відстрочку", — каже Данило Гончаренко. Якщо ж попередній диплом виданий за кордоном, може знадобитися офіційне підтвердження його відповідності українським рівням освіти.

Верховний Суд у постанові від 15.01.2026 у справі № 300/2794/25 пояснив: освіта послідовна, коли дотримано черговості рівнів. А в постанові від 29.10.2025 у справі № 200/5372/24 суд вказав, що продовження навчання на бакалавраті після відрахування не вважається повторним здобуттям освіти, якщо диплома раніше не було. Про це розповів Валерій Шаповал.

Адвокат окремо застерігає: визнання іноземного диплома й легалізація документів — різні речі. Визнання оцінює зміст і еквівалентність освіти, а легалізація лише підтверджує, що документ справжній.

Full-time чи дистанційна: що вирішує слово в довідці

Закон називає лише денну й дуальну форми. Дистанційна, заочна та вечірня в статті 23 не згадані, тож відстрочки за ними немає. Це підтверджують обидва експерти.

Проте онлайн-заняття та дистанційна форма — не одне й те саме. "Якщо студент зарахований на денну форму, але окремі заняття проводяться онлайн, це саме по собі не позбавляє його права на відстрочку", — наголошує Данило Гончаренко.

Остаточних судових висновків саме щодо форми навчання в іноземному виші бракує, додає Валерій Шаповал. Тому головним доказом стає офіційна класифікація форми самим університетом. Якщо в документах написано "full-time", адвокат радить отримати окреме пояснення, що це відповідає денній формі.

З 1 вересня відстрочка діє на семестр, а право на неї перевіряють реєстри

Зміни до Порядку № 560 внесли 29 липня 2026 року. Відстрочку для студентів і аспірантів надаватимуть на один семестр, але не довше ніж на шість місяців. Після його завершення право на неї потрібно підтвердити повторно. Основним підтвердженням статусу стануть дані ЄДЕБО, а перевірятимуть їх автоматично, через обмін між державними реєстрами.

Відстрочку отримають ті, хто вчиться за денною чи дуальною формою, здобуває рівні освіти послідовно й робить це вперше. Друга вища освіта права на відстрочку не дає. Якщо система покаже відрахування або переведення на заочну форму, відстрочку можуть скасувати протягом семи днів. Під час її дії студентів не направляють на ВЛК (військово-лікарську комісію). Винятки — добровільне проходження комісії або контракт із ЗСУ.