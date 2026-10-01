Студент гарантовано втратить відстрочку: названо ситуації, за яких можуть мобілізувати

Що необхідно перевірити й що робити, якщо ТЦК скасовує відстрочку

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Пропуски пар не скасовують студентську відстрочку, а відрахування — скасовує. Це пояснила військова юристка, а на Закарпатті суд уже скасував призов студента, якого мобілізували через пропуски занять.

"Телеграф" з'ясував у військової юристки ЮК "Приходько та партнери" Діани Тернової, хто має право на відстрочку від мобілізації, за яких умов вона зникає і як діяти, якщо ТЦК (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) скасував її незаконно.

Денна чи дуальна форма і вищий рівень: хто має право на відстрочку

Вік для відстрочки не має значення. Натомість форма навчання має бути денна або дуальна. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла Діана Тернова.

Рівень освіти теж перевіряють. Відстрочка діє для здобувачів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, але тільки якщо вони вчаться на рівні, вищому за той, який уже здобули. Послідовність рівнів визначає частина друга статті 10 Закону "Про освіту". Також право на відстрочку мають докторанти й особи, зараховані до інтернатури.

Пропуски пар чи наказ про відрахування: що забирає відстрочку

Чи можуть прогули або низькі оцінки скасувати відстрочку? За словами Діани Тернової, ні.

"Відстрочка прив'язана до статусу здобувача освіти, а не до відвідуваності чи оцінок", — пояснює вона.

Відвідування занять і виконання навчального плану — питання між студентом і закладом освіти. Саме університет оцінює успішність і ухвалює рішення про подальше навчання.

"Втратити відстрочку студент може тоді, коли втрачає сам статус, тобто його відраховують. Відрахування за невиконання навчального плану — цілком реальний сценарій", — зазначає Діана Тернова.

Які ще випадки закінчуються втратою статусу, юристка перелічила окремо.

П'ять ситуацій, після яких відстрочка зникає

За словами Діани Тернової, відстрочку втрачають у таких випадках:

відрахування із закладу освіти, зокрема за невиконання навчального плану;

із закладу освіти, зокрема за невиконання навчального плану; завершення навчання та отримання диплома;

та отримання диплома; перехід із денної чи дуальної форми на іншу, наприклад заочну або вечірню;

на іншу, наприклад заочну або вечірню; переведення до іншого закладу , якщо не збереглися денна або дуальна форма, послідовність рівнів і коректні дані в ЄДЕБО (Єдина державна електронна база з питань освіти);

, якщо не збереглися денна або дуальна форма, послідовність рівнів і коректні дані в ЄДЕБО (Єдина державна електронна база з питань освіти); вступ на той самий або нижчий рівень освіти. Тут дані ЄДЕБО про порушення послідовності можна оскаржити.

Як ці правила працюють на практиці, показала справа із Закарпаття.

Один рапорт і той самий день: як студента призвали на Закарпатті

Закарпатський окружний адміністративний суд розглянув позов студента денної форми навчання. Комісія при ТЦК скасувала його відстрочку 5 червня 2026 року. Підставою став рапорт офіцера мобілізаційного відділення: за його словами, студент порушує графік навчання й не відвідує заняття. Того ж дня чоловіка призвали.

Відомості про чинну відстрочку були у військово-обліковому документі в "Резерв+". У суді представники ТЦК пояснювали, що відстрочку дають для навчання, а систематичні пропуски, на їхню думку, свідчать про використання цього права не за призначенням. Відповідачі не змогли пояснити, як саме перевіряли факт навчання.

Чому суд скасував призов: чотири аргументи

Суд визнав дії ТЦК незаконними. За словами Діани Тернової, судді виходили з такого:

належно оформлена відстрочка відтерміновує мобілізацію на строк її дії, тож ТЦК не має права призивати людину, яка на неї має право;

на строк її дії, тож ТЦК не має права призивати людину, яка на неї має право; ТЦК не надав доказів , що студента відрахували або що він перестав навчатися за денною формою. Суд встановив, що на момент призову той продовжував навчання;

, що студента відрахували або що він перестав навчатися за денною формою. Суд встановив, що на момент призову той продовжував навчання; відвідування занять, індивідуальний план і графік навчання стосуються відносин студента із закладом освіти . Пропуски без доказів припинення навчання не означають, що підстава для відстрочки зникла;

. Пропуски без доказів припинення навчання не означають, що підстава для відстрочки зникла; пункт 60 Порядку № 560 (він регулює призов під час мобілізації) дозволяє комісії скасувати відстрочку лише тоді, коли виявлено відсутність законних підстав. У цій справі такої відсутності не встановили.

Два скасовані накази та виключення зі списків

Рішення суду не обмежилося наказом ТЦК. Скасовано наказ ТЦК від 5 червня 2026 року в частині призову й наказ військової частини від 6 червня про зарахування до особового складу. Суд зобов'язав виключити чоловіка зі списків. У рішенні наголошено, що служба була прямим наслідком незаконного призову, тому чоловік повертається до статусу військовозобов'язаного.

Окремо юристка пояснила, хто може скасувати відстрочку і на яких підставах.

Відстрочку скасовує комісія при ТЦК: сім днів і докази

Рішення ухвалює комісія при ТЦК. Згідно з пунктом 60 того самого Порядку, якщо виявили відсутність законних підстав, комісія скасовує відстрочку протягом семи днів із дати виявлення таких обставин.

"Підставою має бути об'єктивно встановлений факт, що студент утратив право на відстрочку. Наприклад, офіційна інформація про відрахування чи зміну форми навчання, дані ЄДЕБО", — розповіла Діана Тернова "Телеграфу".

ТЦК може діяти на підставі інформації від університету, якщо це офіційні відомості про зміну статусу студента. Оцінювати, чи достатньо людина відвідує пари, військкомат не може, бо це завдання самого закладу освіти.

Скасували відстрочку: чотири кроки

Якщо студент вважає рішення незаконним, юристка радить діяти по черзі:

Зафіксувати скасування. Отримати копію рішення комісії або витяг із протоколу, перевірити статус відстрочки у військово-обліковому документі та в застосунку "Резерв+". Взяти довідку в університеті. Вона має підтверджувати статус студента, форму навчання й рівень освіти. Також слід переконатися, що дані в ЄДЕБО актуальні. Подати скаргу до ТЦК з вимогою скасувати незаконне рішення. Або подати заяву на відстрочку повторно через "Резерв+" чи ЦНАП. Звернутися до адміністративного суду, якщо питання не вирішилося.

Чек-лист студента: п'ять пунктів перевірки

Щоб не втратити відстрочку, Діана Тернова радить перевірити: