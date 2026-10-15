ТЦК требует справку, которой не существует: как студентам иностранных вузов получить отсрочку от мобилизации

Имеют ли право на отсрочку те, кто учится за границей

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Студент иностранного университета может претендовать на отсрочку от мобилизации, если учится очно и поступил на более высокий уровень образования. Однако есть нюанс: справку, которую требует ТЦК, зарубежный вуз выдать не может.

"Телеграф" выяснял у юристов, что делать в таком случае и как проверяют последовательность получения образования.

Закон молчит о границах, а ТЦК требует справку

Пункт 1 части третьей статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" освобождает от призыва студентов профессионального, профессионального высшего и высшего образования. Они должны учиться на дневной или дуальной форме (сочетание учебы в заведении и практики на предприятии) и получать уровень выше предыдущего. О стране, где расположено заведение, в норме нет ни слова.

"Закон не устанавливает ограничения в зависимости от страны расположения университета", — говорит в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко.

Проблема начинается при оформлении. Порядок № 560 (его утвердило постановление Кабмина от 16.05.2024) в пункте 62 требует от студента справку из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО, по-украински — ЕГЕБО) по форме согласно приложению 9. В базе есть данные о студентах учреждений, которые имеют украинскую лицензию или подали предусмотренную законом декларацию.

"Иностранный университет не является субъектом образовательной деятельности Украины и не формирует такую справку", — объясняет в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" адвокат Валерий Шаповал. По его словам, возникает разрыв между правом и процедурой: закон определяет право через форму и уровень образования, а Порядок требует документ, который иностранный вуз не выдает.

Поэтому студенты получают отказы от ТЦК (территориальных центров комплектования и социальной поддержки), которые приходится обжаловать в суде, отмечает Даниил Гончаренко.

Шаповал просит обратить внимание на точность формулировки. Речь идет не об автоматическом "праве на отсрочку за обучение за границей", а о законных основаниях, которые нужно доказать документами.

Дважды в суде: как студент польской академии добивался отсрочки

Недавний пример судебной практики рассказывает sud.ua. С августа 2024 года человек учился на дневной форме в Экономико-гуманитарной академии в Варшаве по специальности "Логистика". В сентябре 2024 года он подал заявление на отсрочку, но комиссия отказала.

Первый раз Винницкий окружной административный суд отменил отказ 3 апреля 2025 года и обязал комиссию рассмотреть заявление еще раз. Комиссия рассмотрела, но снова отказала, потому что не было справки с ЕГЭБО (по-украински — ЕГЕБО).

Студент пошел в суд во второй раз. Суд отметил, что иностранные учреждения не имеют доступа к базе и не могут формировать справку согласно приложению 9. Поэтому отсутствие этого документа не лишает права на отсрочку. Суд отменил решение комиссии от 3 июля 2025 года № 27 и снова обязал рассмотреть заявление. Это дело №120/13078/25.

Адвокат Валерий Шаповал напоминает и о других решениях:

в деле № 600/3575/24-а Черновицкий окружной административный суд отменил отказ комиссии. Студент учился на дневной форме за границей и подал документ об обучении с переводом. Суд указал, что ТЦК должен проверять содержание поданных сведений , а не отказывать по формальному признаку;

, а не отказывать по формальному признаку; в деле №380/2972/25 Львовский окружной административный суд исходил из того, что невозможность иностранного учреждения сформировать справку сама по себе права на отсрочку не отменяет.

Суд обычно не заменяет комиссию. Он может только обязать ее рассмотреть заявление повторно, объясняет Шаповал. Судебная практика, по его словам, пока не однородна, поэтому адвокат советует требовать от ТЦК мотивированное решение об отказе.

Вторая магистратура обычно отсрочки не дает: как считают уровни образования

Отдельное условие — последовательность получения образования: текущий уровень должен быть выше предыдущего. Для высшего образования порядок определяет статья 10 Закона "Об образовании": начальный уровень, бакалаврский, магистерский и образовательно-научный.

В качестве примера военный юрист приводит следующее: "После бакалавриата обучение в иностранной магистратуре может соответствовать этому требованию, а получение второго магистерского образования обычно не создает нового права на отсрочку", — говорит Даниил Гончаренко. Если же предыдущий диплом выдан за границей, может потребоваться официальное подтверждение его соответствия украинским уровням образования.

Верховный Суд в постановлении от 15.01.2026 по делу № 300/2794/25 объяснил: образование последовательное, когда соблюдена очередность уровней. А в постановлении от 29.10.2025 по делу № 200/5372/24 суд указал, что продолжение обучения на бакалавриате после отчисления не считается повторным получением образования, если диплома раньше не было. Об этом рассказал Валерий Шаповал.

Адвокат отдельно предостерегает: признание иностранного диплома и легализация документов – разные вещи. Признание оценивает содержание и эквивалентность образования, а легализация только подтверждает, что документ подлинный.

Full-time или дистанционная: что решает слово в справке

Закон называет только дневную и дуальную формы. Дистанционная, заочная и вечерняя в статье 23 не упомянута, так что отсрочки по ним нет. Это подтверждают оба эксперта.

Однако онлайн-занятия и дистанционная форма — не одно и то же. "Если студент зачислен на дневную форму, но отдельные занятия проводятся онлайн, это само по себе не лишает его права на отсрочку", — отмечает Даниил Гончаренко.

Окончательных судебных выводов именно о форме обучения в иностранном вузе не хватает, добавляет Валерий Шаповал. Поэтому основным подтверждением становится официальная классификация формы самим институтом. Если в документах написано "full-time", адвокат советует получить отдельное объяснение, что это соответствует дневной форме.

С 1 сентября отсрочка действует на семестр, а право на нее проверяют реестры

Изменения в Порядок №560 внесли 29 июля 2026 года. Отсрочку для студентов и аспирантов будут предоставлять на один семестр, но не дольше чем на шесть месяцев. После его завершения право на нее следует подтвердить повторно. Основным подтверждением статуса станут данные ЕГЭБО, а проверять их будут автоматически через обмен между государственными реестрами.

Отсрочку получат те, кто учится на дневной или дуальной форме, получает уровни образования последовательно и делает это впервые. Второе высшее образование права на отсрочку не дает. Если система покажет отчисление или перевод на заочную форму, отсрочку могут отменить в течение семи дней. Во время ее действия студентов не направляют на ВВК (военно-врачебную комиссию). Исключения – добровольное прохождение комиссии или контракт с ВСУ.