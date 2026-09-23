"Резерв+" чи паперовий квиток: який документ анулюється просто під час перевірки ТЦК

Юристка назвала документ, який матиме вирішальне значення

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Якщо електронний військово-обліковий документ (ВОД) у "Резерв+" показує одні дані, а паперовий військовий квиток — інші, перевага на боці реєстру, а не конкретного носія. Юрист пояснила, чим така розбіжність загрожує під час перевірки на вулиці.

"Телеграф" з'ясовував, якому документу мають довіряти представники ТЦК та СП, поліції чи Держприкордонслужби, якщо дані військовозобов'язаного в застосунку і на папері розходяться.

Головне джерело правди — реєстр "Оберіг"

Перевагу під час перевірки має не той документ, що в руках, а те, що записано в реєстрі "Оберіг". Саме там звіряються всі дані.

"По суті, головне джерело станом на сьогодні — це Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Це прямо випливає з Порядку, затвердженого постановою №559", — зазначила в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова.

Пункт 3 цього Порядку встановлює: якщо дані граф 1-5, 13 та 14 паперового бланка не відповідають реєстру, документ вважається недійсним. Пункт 7 діє дзеркально й щодо електронного ВОД у "Резерв+" чи "Дії".

"При цьому пункт 9 Порядку прямо закріплює, що електронний військово-обліковий документ, у тому числі роздрукований, і паперовий документ мають однакову юридичну силу — переваги одного виду документа над іншим за замовчуванням не існує", — додала юристка. Оскільки Україна поступово відходить від паперових бланків, саме документ із "Резерв+" чи "Дії" зараз найточніше відображає дані реєстру.

Коли документ стає недійсним просто на очах

Представники ТЦК, поліції чи прикордонники зобов'язані звіряти дані документа з реєстром — це передбачено пунктом 54 Порядку, затвердженого постановою №560.

Правило вже діє й у кадровому обліку. З 16 грудня 2025 року, якщо дані паперового ВОД розходяться з даними реєстру "Оберіг", документ автоматично визнають недійсним, а пріоритет надають відомостям реєстру — про це раніше повідомляло видання Kadroland із посиланням на оновлений Порядок №1487.

Тобто розбіжність — це не формальність. Це підстава для дій з боку групи оповіщення.

Розбіжність — уже привід для повістки

"Фактично, якщо під час перевірки встановлено порушення правил військового обліку або виявлено розбіжність між документом і даними реєстру, старший групи оповіщення пропонує військовозобов'язаному або резервісту прослідувати до районного (міського) ТЦК та СП для взяття на облік, проходження медичного огляду або уточнення персональних даних", — розповіла Діана Тернова.

Із цією метою громадянину вручають повістку. Відмова її прийняти автоматично тягне за собою акт відмови — його підписують щонайменше два члени групи оповіщення, після чого документ передають керівнику ТЦК для вирішення питання про адміністративну відповідальність.

Якщо ж людина відмовляється їхати до ТЦК добровільно, ситуація загострюється. Поліцейський у складі групи оповіщення, а не представник ТЦК, у такому випадку має право провести адміністративне затримання і доставлення до ТЦК.

"Якщо є розбіжність, обов'язково потрібно вимагати внесення змін до реєстру шляхом звернення із відповідною заявою до ТЦК та СП", — наголосила юристка.

Що робити прямо на вулиці, якщо дані не збігаються

Сперечатися на місці про те, який документ "правильніший", сенсу не має.

"Пред'явити наявний документ — не відмовлятися і не сперечатися на місці про те, який із двох "правильний". Оскільки паперовий і електронний документи мають однакову юридичну силу, показати варто той, що є при собі", — пояснила Тернова.

Далі варто зафіксувати свою позицію на відео. Пункт 52 Порядку й так передбачає фото- та відеофіксацію перевірки, тож приховати цей момент не вийде — і це можна використати на свою користь.

"Варто чітко, спокійно зазначити на камеру, у чому саме розбіжність і чи подавалася заява на виправлення даних. Це не змінює правових наслідків самої розбіжності, але формує доказову базу для подальшого оскарження, якщо дії визнають неправомірними", — додала юристка.

Повістку краще все ж отримати. Відмова означає акт і подальшу доставку до ТЦК, натомість отримання документа дає час на виправлення даних. Якщо заяву на корекцію вже подано — підтвердження варто мати при собі.

Заяву подали, а реєстр ще мовчить: що пред'являти

П'ять робочих днів — стільки за законом триває виправлення даних у реєстрі.

"За пунктом 4 Порядку №559 зміни до облікових даних вносяться протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви громадянина про їх виправлення", — нагадала Діана Тернова.

Весь цей час людина формально залишається в підвішеному стані. Пред'явлений документ, дані якого не збігаються з реєстром, може вважатися недійсним за формальними критеріями пунктів 3 і 7 Порядку №559. А процедура перевірки — пропозиція прослідувати до ТЦК, вручення повістки — застосовується на загальних підставах, незалежно від того, що заява вже подана.