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Чоловік подарував себе дружині на річницю та прославився на всю Україну (відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Букет гортензій став частиною образу Новина оновлена 27 жовтня 2026, 10:33
Букет гортензій став частиною образу. Фото Колаж "Телеграфу"

Ролик набрав майже 3 млн переглядів, а користувачі оцінили сюрприз

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Експерт із лазерного видалення тату й татуажу artem_kotelnik вирішив здивувати дружину на річницю. Він сам став подарунком: загорнувся в букет і прийшов до коханої.

Родзинкою стало те, що чоловік був наче без одягу. Відео сюрпризу зібрало в TikTok майже 3 млн переглядів і понад 150 тисяч коментарів.

Замість звичайного букета – чоловік у квітковій обгортці

Глядачів заінтригувало поєднання романтичного подарунка з появою чоловіка начебто негліже. Основну частину тіла чоловіка прикривав пишний букет, основою якого були білі та ніжно-рожеві гортензії, доповнені суцвіттями гіпсофіли. Коментатори в мережі з захватом сприйняли образ – навіть відтворили його в стилістиці Марвел в коментарях.

Ілюстрація чоловіка у квітковій обгортці біля крамниці з написом про подарунок дружині на річницю
Ідею сюрпризу на річницю обіграли в образі чоловіка-букета

Згодом автор зняв відео, на якому розпаковує подарунок. Та чи справді він був без одягу під квітковою обгорткою, так і залишилося невідомим.

"Головне, щоб не полізли підрізати стебло"

У коментарях користувачі хвалили чоловіка за те, що він готовий дивувати дружину, і жартували про незвичайний букет: "Головне, щоб не полізли підрізати стебло", Бодібілдер в квіточках – це щось".

Користувачі та користувачки назвала вчинок проявом чоловічої любові. "Поважаю чоловіків, які вміють дивувати жінок! Ви знаєте, як це зробити!", – написала одна з них.

Коментарі Kristen, katerynka771, LIUDMYLA та Answers taro з жартами й похвалою на адресу автора відео
Подарунок для дружини викликав жарти й компліменти в коментарях

Зауважимо, додому автор сюрпризу добирався не громадським транспортом, а власним авто, тож фурору в громадських місцях не викликав.

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичайний фрукт, який підкорив покупців в "АТБ". Вони діляться фото яблук, які червоні не тільки ззовні, а й всередині.

Теги:
#Річниця #Подарунок #Сюрприз #Відео #TikTok