Пашинян не тільки прем'єр Вірменії, а й тіктокер: які його відео стали вірусними

На каналі політика майже пів мільйона підписників

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який вже встиг заявити про перемогу своєї партії "Громадянський договір" на парламентських виборах, хоча офіційних результатів ще не було, активно веде соцмережі. У Тік Ток його сторінка має понад 400 тисяч підписників.

"Телеграф" розповість, що постить Пашинян у мережі та які коментарі отримує. Зауважимо, що деякі відео назбирали сотні тисяч переглядів.

Здебільшого на сторінці прем'єра відео про його політичну роботу, чимало роликів присвячено саме передвиборчій компанії. Але вони набирають від кількох десятків до сотні тисяч переглядів. Також є й сучасні відео під відповідні треки. Хоч на них Пашинян майже нічого особливого не робить: або ходить з серйозним обличчям, або сидить у капелюсі та показує сердечко руками, вони набирають багато схвальних відгуків.

До прикладу, одне з найпопулярніших відео Пашиняна — це, де він з сумним обличчям сидить та слухає "ПММЛ" Земфіри.

Також досить багато переглядів та коментарів набрало відео, де Пашинян показав, як обідає у звичайному закладі громадського харчування. Він зробив замовлення, за яке розрахувався та сів за вільний столик.

У коментарях користувачі пишуть здебільшого позитивне:

Чи думала Земфіра, що під її пісні сумуватиме прем'єр-міністр Вірменії?

У Пашиняна явно хороший смак в музиці.

Пашинян, якому все одно на хейт, і він продовжує бути найкращим прем'єр-міністром.

Путін із бункера не виходить, а цей спокійно гуляє.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у США засумнівались в здоров'ї президента Дональда Трампа після його публічної істерики.