195 гривень за три цукерки: Roshen випустив незвичайні святкові новинки (фото і відео)

Які новорічні сувеніри з’явилися

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Поки в Україні жовтень добігає кінця, Roshen уже підготував новорічні солодкі подарунки. Серед них — коробка з солодощами у формі годівнички для птахів і ялинкова прикраса з шоколадними цукерками.

Блогер із ніком "Той самий Дмитро" зробив огляд на святкові новинки, показав їхнє наповнення та розповів, скільки за них заплатив.

Годівничка Roshen: майже кілограм солодощів

Подарункова коробка — це пакування у формі годівнички, яке після свят можна використати за призначенням. У Roshen зазначили, що конструкцію оновили, щоб вона була міцнішою та могла прослужити кілька сезонів.

Усередині — 50 солодощів загальною вагою 919 грамів. До набору входять шоколадна фігурка Святого Миколая, батончики, вафлі, желейні цукерки, льодяники та різні види шоколадних цукерок.

Серед солодощів блогер відзначив желейні цукерки, вафельні ласощі та шоколадні цукерки "Монблан". Останні йому сподобалися.

"Смачна цукерка", — сказав він про "Монблан", водночас звернувши увагу на велику кількість солодощів із горіхами.

Саме такі цукерки стали одним із приводів для критики набору. Блогер зізнався, що йому не подобаються деякі солодощі з арахісом і карамеллю.

"Я що, на білку схожий чи що?" — пожартував він, помітивши, що горіхи є одразу в кількох батончиках.

Окремо блогер зауважив, що наповнення подарунків Roshen із року в рік залишається приблизно однаковим.

Наповнення солодкого подарунку

На сайті фірмового магазину Roshen подарункова коробка "Годівничка" коштує 409,50 грн. У відео блогер, який купував солодкий подарунок у фірмовому магазині, назвав ціну 449,75 грн.

Ціна на сайті Roshen

Ялинкова прикраса з трьома цукерками: чи виправдана ціна

Ще одна новинка, яку оглянув блогер, — новорічний сувенір у вигляді різдвяного капця. Усередині розміщені три шоколадні цукерки: темний трюфель із бренді; "Пінаколада" з кокосовою стружкою; молочний трюфель.

На сайті фірмового магазину Roshen така прикраса коштує 194,75 грн.

Ціна на сайті Roshen

Спочатку блогер поставився до покупки скептично, звернувши увагу на невелику кількість цукерок.

"За три цукерки віддати стільки… Ну, якось звучить як якийсь брєд", — прокоментував він.

Однак після дегустації його думка змінилася. Блогер відзначив насичений шоколадний смак і те, що цукерки не здаються надто солодкими.

Цукерки, які входять до набору

На його думку, прикраса більше підходить для дорослих, ніж для дітей. Її можна розглядати як невеликий символічний подарунок колезі чи знайомому напередодні свят.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робітниця розкрила секрет про легендарний "Київський торт" Roshen.