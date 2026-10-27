Мужчина подарил себя жене на годовщину и прославился на всю Украину (видео)

Ролик набрал почти 3 млн просмотров, а пользователи оценили сюрприз

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Эксперт по лазерному удалению татуировок и перманентного макияжа artem_kotelnik решил удивить жену на годовщину. Он сам стал подарком: завернулся в букет и пришел к любимой.

Изюминкой стало то, что мужчина был словно без одежды. Видео сюрприза набрало в TikTok почти 3 млн просмотров и более 150 тысяч комментариев.

Вместо обычного букета – мужчина в цветочной обертке

Зрителей заинтриговало сочетание романтического подарка с появлением мужчины как будто неглиже. Основную часть тела мужчины прикрывал пышный букет, основу которого составляли белые и нежно-розовые гортензии, дополненные соцветиями гипсофилы. Комментаторы в сети с восторгом восприняли образ – они даже воссоздали его в стиле Марвел в комментариях.

Идею сюрприза на годовщину обыграли в образе мужчины-букета

Позже автор снял видео, на котором распаковывает подарок. Но так и осталось неизвестным, действительно ли он был без одежды под цветочной оберткой.

"Главное, чтобы не полезли подрезать стебель"

В комментариях пользователи хвалили мужчину за то, что он готов удивлять жену, и шутили о необычном букете: "Главное, чтобы не полезли подрезать стебель", "Бодибилдер в цветочках – это что-то".

Пользователи и пользовательницы назвали поступок проявлением мужской любви. "Уважаю мужчин, которые умеют удивлять женщин! Вы знаете, как это сделать!", – написала одна из них.

Подарок для жены вызвал шутки и комплименты в комментариях

Отметим, домой автор сюрприза добирался не на общественном транспорте, а на собственном автомобиле, поэтому фурора в общественных местах не вызвал.

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