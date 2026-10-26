Незвичайний товар з "АТБ" підкорює українців: "мій внутрішній естет у захваті" (фото)

Ті, хто вже спробував — дуже задоволені

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В "АТБ" з'явилися у продажу незвичайні яблука — всередині вони червоні, а не білі чи жовтуваті, як зазвичай. Українці у захваті від нового сорту.

Про незвичайні яблука у соцмережі Threads розповів користувач Serhii Kyrychenko. За його словами, це сорт Байя Маріса й він найсмачніший з усіх яблук, які він куштував.

Під його публікацією з'явилося багато коментарів, одна з коментаторок розповіла, що купила ці яблука в "АТБ" та вперше спробувала їх. Ціна — 19,90 грн. За словами українки, вони настільки смачні, що вона "вкусила і офігіла".

"Мій внутрішній естет був бешеному захваті", — додала дівчина.

У коментарях пишуть, що окрім "АТБ" червоні яблука можна купити також у супермаркетах "Варус". Крім того, українці вирощують їх у власних садах та продають на базарах.

Яблука Байя Маріса. Фото: Threads

Яблуко Байя Маріса — характеристики

Baya Marisa – німецький сорт, відомий також під назвою Tickled Pink. Його головний сюрприз — червона м’якоть. Щільна м’якоть хрустка, має виразний аромат і солодко-кислий смак. Яблука їдять свіжими, а ще з них готують сік, сидр і яскраві домашні заготовки.

Яблучка округлі, вагою 190–220 грамів. Шкірка гладка, міцна й червона. М'якуш ароматний й помірно соковитий. У ній поєднуються солодкі та кислі нотки, а кожен шматочок приємно хрустить.

Урожай Baya Marisa достигає наприкінці вересня – на початку жовтня, залежно від кліматичних умов. У погребі яблука зберігаються в середньому 3 місяці, а в холодильниках із контролем температури – 4–5 місяців.

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