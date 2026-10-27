Дорогі авто та басейн, але "суцільне село": українка викрила правду про життя за океаном

Авторка допису розповіла про сімейний бізнес, побутові переваги та труднощі для іноземців

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Українка, яка вже 12 років живе в Коста-Риці, поділилася в Threads враженнями про країну й розповіла, як змінилося її життя після переїзду. Серед переваг життя в країні вона називає чисте повітря, питну воду з крана, безкоштовні медицину й освіту.

Авторка акаунта vitamaliy_costarica разом із чоловіком веде сімейний бізнес і будує вілли на океані. Жінка присвятила свої соцмережі опису життя в Коста-Риці, рекомендаціям з тренувань для жінок за 50 та робочим моментам. Про нинішнє життя в Коста-Риці українка розповідає з іронією, говорячи про уявлення щодо бідності цієї країни.

"В Україні я була дизайнером, продавцем та менеджером магазину сувенірів… Ніякого майна не мала… Тут така бідна країна, що їздимо на RAM, маємо квартиру бізнес-класу з басейном у дворі, працюємо не онлайн, а маємо свій сімейний бізнес у країні", – написала vitamaliy_costarica.

У Threads українка розповіла про свій побут і сімейний бізнес у Коста-Риці

Серед інших особливостей країни авторка назвала рівень грамотності 98% і безкоштовні медицину та освіту. Там п’ють чисту воду просто з крана. Також вона відзначила чисте повітря.

Українка вже 12 років живе в Коста-Риці та ділиться враженнями від країни/ vitamaliy_costarica

Разом із чоловіком авторка допису будує вілли на океані/ vitamaliy_costarica

Місцеві міста, на враження українки, зовсім не схожі на ті, до яких звикли її читачі. У коментарях вона різко висловилася про цю відмінність.

"У Коста-Риці слово "місто" не означає те, до чого ви звикли – тут суцільне село", – написала vitamaliy_costarica.

Місцеві міста відрізняються від звичних українці уявлень про міське життя

Авторка окремо наголосила, що для роботи потрібен дозвіл – без цього влаштуватись не вийде. "Без права на роботу знайти роботу практично неможливо", – пояснила українка.

Недоліків Коста-Рики стає більше?

Говорячи про Коста-Рику не можна оминути проблеми із економікою та безпекою, які в останні роки посилились через наркотрафік. Ця країна у Центральній Америці опинилась у вирі воєн за територією та проникнення картелів.

Згідно з опитуванням Центру досліджень та політичних студій (CIEP), 43,7 % костариканців вважають відсутність безпеки та злочинність головною проблемою країни. Довіра до уряду стрімко падає на тлі корупції, а емігрантам варто знати – оформлення легального проживання, відкриття бізнесу або забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності супроводжуються повільними та складними бюрократичними процедурами.

Як раніше розповідав "Телеграф", в Німеччині магазини й розваги в неділю можуть бути недоступними: місцеві вважають цей день сімейним. Вона також порівняла порожні полиці в німецькому магазині з українськими й сказала, що не бачила такого навіть під час війни.

Історія іншої українки показує, що облаштуватися за кордоном без заощаджень буде складно. Зокрема це стосується Італії.