"Країна для тих, хто не працює": українка показала великий мінус життя в Німеччині

Такий порядок речей в цій країні дуже здивував українців

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Багатьом українцям життя в Німеччині здається заможним та комфортним. Проте, як виявляється, в цій країні не завжди можна купити свіжі продукти та необхідні в побуті речі.

Про це розповіла користувачка під ніком illiomia в соціальній мережі Threads. За її словами, людям, які працюють повний день, важко вгадати час, щоб придбати необхідні товари в супермаркетах.

Жінка зазначила, що, прийшовши в супермаркет в другій половині дня, побачила лише пусті полиці та ящики для овочів. Крім того, в магазині немає свіжого хліба та інших продуктів.

"Німеччина — країна для тих хто не працює! Доказів і різних аспектів багато, але сьогодні давайте про покупки. Я, працюючи, не можу нормально скупитися! Прийшла о 16 (магазин до 22!!) і купила ціле ніх*я: свіжого хліба немає, овочів немає. Вітрини "по акції" знесені як після урагану. І це кожна субота така! Ввечері по буднях полиці такі самі. Субота стає марафоном "встигни все": у всі магазини, поприбирати і попрати (бо в неділю не можна). Люди, що працюють 5/2, як ви з цим справляєтесь?", — розповіла вона.

Українка показала пусті полиці в німецьких супермаркетах

Українка показала пусті полиці в німецьких супермаркетах

Як відреагували в мережі?

Користувачі зі здивуванням сприйняли інформацію, викладену в пості жінки. Люди, які живуть в Україні, відзначають, що таких полиць в супермаркетах не буває, навіть після обстрілів. А українці з Німеччини пишуть, що є і інші супермаркети, в яких таку картину ніколи не побачиш.

"Тим часом в Україні: йде війна, обстрілюються харчові склади, великі маркети — і таких пустих полиць не побачиш ні в суботу, ні в неділю, ні в середу";

"Спробуйте на світанку піти в магазин. Можливо, це країна людей, які досі живуть по розкладу їх пращурів, зі світанку до заходу сонця. Бо так економніше і можна не платити за надмірне споживання світла";

"8:30 ранку в Києві після нічного обстрілу";

Коментарі користувачів

"За більше ніж 2 роки жодного разу не бачив настільки порожнього магазину";

"Ооо. Тільки що показували сільпо, і всі бідні біженці кричали, що зато можна скупиться і гроші на закупи є! А я їм як раз про оце і писала! По-перше, срач, все докупи! По-друге, як зранку не прийшов у магазин, то вже толку йти й немає, бо ніхто нічого зі складу не вивезе";

"Ага, а потім в неділю ціла Плзень заповнена німцями, яки приїхали закупитися і заправитись по 1.9€";

"Та сама фігня, німці такі — неділя це сімейний день, нам не треба відкриті магазини чи розваги. А потім в Нідерландах в аутлети пробка з німців на 2.5 години на вʼїзд в парковку";

"Можна замовляти продукти онлайн, є доставка Picnic, обираєте часовий інтервал доставки, в мене це зазвичай ввечері коли ми вдома. А те що в них немає в асортименті то докупляти в інших магазинах";

Коментарі користувачів

"Піти вам сфотати Rewe яке до 22 працює і забито завжди? Чи нетто у нас до 20 і ніколи не було пустих поличок, але часто додаткові знижки після 18. Чи Aldi з Lidl, які теж ніколи не бувають такі порожні. І це лише на одному квадраті у нас, а ще десь недалеко є друге нетто, Норма і Конзум. Коротше, д*більний у вас висновок про всю Німеччину на підставі одного магазину, в якому просто персонал х*рово працює";

"В Лідл і Реве такого не буває, ну хіба що перед святами, зараз як раз збираємося йти)))", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

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