Рай для туриста, випробування для біженця: що насправді чекає українців у цій європейській країні

Ця країна має як плюси, так і деякі мінуси

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Для багатьох українців Швейцарія здається ідеальним місцем для проживання. Проте, якщо заглибитись більш детально в місцеві особливості, то можна виявити чимало проблем та мінусів постійного перебування в цій країні.

Відповідну дискусію розпочала користувачка під ніком nadiia_ivaniv в соціальній мережі Threads. З'ясувалось, що умови відвідання цієї країни в якості туриста значно відрізняються від умов, якщо туди їхати в якості шукача прихистку.

Жінка запитала у підписників, що вони знають про Швейцарію та умови життя там. А також, чи варто переїжджати туди на постійне проживання.

"Хто що знає про Швейцарію, варто переїжджати?", — написала вона.

Що відповіли користувачі?

Українці в коментарях поділились власним досвідом, пов'язаним з перебуванням у Швейцарії. Дехто зазначає, що там дуже важко знайти роботу та житло, але деякі з українців переконують, що це дуже комфортна та зручна країна для проживання.

"Якщо любите свободу ні, ні в якому випадку";

"Була декілька разів виключно, як турист, країна дуже гарна, швейцарці, яких зустрічала — щирі, привітні люди, готові допомогти будь з чим. Якщо є можливість, пробуйте, тільки так ви зрозумієте варто чи ні, це все індивідуально";

"Як біженець — важкувато, лагеря та самостійно все шукати житло, роботу. Голодним не будете. З роботою дуже важко — при вільній англійський та нормальній німецький — тільки по знайомству десь мити посуд. Дуже закрите товариство. Може Цюріх відкритий для іноземців";

"Хочу відразу сказати, що не знаю як це все в Україні, бо з дитячого віку там не жила. Жила в Німеччині, Чехії, Польщі, Іспанії та зараз в Швейцарії. Якщо порівнювати з країною сусідом Німеччиною, виграє у всіх пунктах: гарно, чисто, безпечно, працюють всі установи нормально (відповідають на наступний день а не через 6 місяців), гарно вдягнуті люди на вулицях і доглянуті. Хороша міграційна політика. Іспанії програє тільки кліматом. Топ можливості для скалювання бізнесу& 100 конектів. Податки топ";

Коментарі користувачів

"Перше питання, в якому статусі ви переїжджаєте. Якщо у вас є гроші, робота, ви можете обирати, де жити і подобається спокійне життя, то можете переїжджати. В маленьких містечках не люблять, коли іноземці виділяються, питання чи зможете ви жити і виглядати, як всі, бо живуть вони дуже скромно у своїх будинках за мільйони. У великих містах, як Цюріх іноземцям жити простіше. Як тут виживають українці з тимчасовим захистом без роботи, чи біженці, я не уявляю";

"Швейцарія гарна країна у всіх сенсах. І швейцарці чудові люди. Але деяким українцям треба не забувати, що ми тут в гостях. Я особисто не бачу тут свого майбутнього, тому хочу повернутися в Україну. Але роки, проведені в Швейцарії, чудові. Я дякую Швейцарії за допомогу";

"Потрібно бути готовим до зовсім іншого менталітету. Швейцарія — дуже консервативна країна. Найпроблематичніше — робота. Багато хто пов'язує це з мовою, проте я вважаю що це про ставлення до українців загалом. Тут багато росіян. Потрібно бути готовим до детальної організації свого життя — квартира, податки, страхування і т.д. це все займає досить багато часу, ну і нервів. Питання переїзду з квартири на квартиру взагалі інше питання (дорого, напряжно з дефектами). Короче, добре там, де нас немає)))";

Коментарі користувачів

"Комусь Ельдорадо, та комусь концтабір з посиленим харчуванням. Всюди є як плюс, так і мінус";

"Для подорожі дуже класна країна, для життя трохи напряжно";

"Сестра живе в Швейцарії як refugee — житло є, гроші дають, але чесно — я б такого життя ворогу не побажала — ти не маєш роботи. Нічого свого — так ще і купа заборон";

"Найкраща країна для життя! Дуже багато надає допомоги людям з України. АЛЕ! Не варто плутати туризм та еміграцію. Я бачила цю країну з першого і другого боку, майже нічого спільного)", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка назвала найнеочікуваніший мінус життя у столиці Румунії.