Дорогие автомобили и бассейн, но "сплошная деревня": украинка рассказала правду о жизни за океаном

Автор поста рассказала о семейном бизнесе, бытовых преимуществах и трудностях для иностранцев

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Украинка, которая уже 12 лет живет в Коста-Рике, поделилась в Threads впечатлениями о стране и рассказала, как изменилась ее жизнь после переезда. Среди преимуществ жизни в стране она называет чистый воздух, питьевую воду из-под крана, бесплатные медицину и образование.

Автор аккаунта vitamaliy_costarica вместе с мужем ведет семейный бизнес и строит виллы у океана. Женщина посвятила свои соцсети рассказам о жизни в Коста-Рике, рекомендациям по тренировкам для женщин старше 50 лет и рабочим моментам. О своей нынешней жизни в Коста-Рике украинка рассказывает с иронией, говоря о представлениях относительно бедности этой страны.

"В Украине я была дизайнером, продавцом и менеджером магазина сувениров… Никакого имущества у меня не было… Здесь такая бедная страна, что мы ездим на RAM, у нас квартира бизнес-класса с бассейном во дворе, мы работаем не онлайн, а ведем собственный семейный бизнес в стране", – написала vitamaliy_costarica.

В Threads украинка рассказала о своем быте и семейном бизнесе в Коста-Рике

Среди других особенностей страны автор назвала уровень грамотности 98% и бесплатные медицину и образование. Там пьют чистую воду прямо из-под крана. Также она отметила чистый воздух.

Украинка уже 12 лет живет в Коста-Рике и делится впечатлениями о стране/ vitamaliy_costarica

Вместе с мужем автор поста строит виллы у океана/ vitamaliy_costarica

Местные города, по впечатлению украинки, совсем не похожи на те, к которым привыкли ее читатели. В комментариях она резко высказалась об этом отличии.

"В Коста-Рике слово "город" не означает то, к чему вы привыкли, – здесь сплошная деревня", – написала vitamaliy_costarica.

Местные города отличаются от привычных украинке представлений о городской жизни

Автор отдельно подчеркнула, что для работы нужно разрешение – без него устроиться не получится. "Без права на работу найти работу практически невозможно", – пояснила украинка.

Недостатков Коста-Рики становится больше?

Говоря о Коста-Рике, нельзя обойти проблемы с экономикой и безопасностью, которые в последние годы обострились из-за наркотрафика. Эта страна в Центральной Америке оказалась в водовороте войн за территории и проникновения картелей.

Согласно опросу Центра исследований и политических исследований (CIEP), 43,7 % костариканцев считают отсутствие безопасности и преступность главной проблемой страны. Доверие к правительству стремительно падает на фоне коррупции, а эмигрантам стоит знать: оформление легального проживания, открытие бизнеса или обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности сопровождаются медленными и сложными бюрократическими процедурами.

Как ранее рассказывал "Телеграф", в Германии магазины и развлечения по воскресеньям могут быть недоступны: местные считают этот день семейным. Она также сравнила пустые полки в немецком магазине с украинскими и сказала, что не видела такого даже во время войны.

История другой украинки показывает, что обустроиться за границей без сбережений будет сложно. В частности, это касается Италии.