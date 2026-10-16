"Сюди треба їхати, але...": українка розповіла про мінуси переїзду до Італії

Є лише кілька доступних можливостей

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Українцям, які збираються переїхати до Італії, варто заздалегідь підготуватись до можливих труднощів. Не треба розраховувати, що після приїзду держава забезпечить усім необхідним.

Жінка, яка вже перебралася до цієї країни, розповіла про свій досвід і попередила: без фінансової подушки облаштуватись на новому місці буде непросто. Відповідна пост була опублікована в Threads.

За її словами, розраховувати на допомогу в Італії не варто. Серед доступних можливостей вона назвала тимчасовий захист та безкоштовне медичне обслуговування. Однак, як стверджує українка, зараз оформити тимчасовий захист може бути досить складним.

Ще одна проблема – пошук роботи. Жінка наголосила: знайти потрібну вакансію в Італії непросто, а для працевлаштування важливо знати італійську мову. Тим, хто тільки планує переїзд, вона радить заздалегідь оцінити свої можливості та бути готовими до того, що певний час стабільного доходу може не бути.

Пост у Threads

"Сюди треба їхати або до рідних, або з певним запасом коштів", — зазначила вона.

Перед переїздом, на думку жінки, потрібно подумати про житло, документи та про те, на які гроші доведеться жити спочатку. Родичі, які допоможуть облаштуватись або власні накопичення можуть полегшити адаптацію в новій країні.

Насамкінець українка побажала всім, хто змушений шукати притулок за кордоном, знайти місце, де вони почуватимуться в безпеці.

Важливо: жінка ділиться особистим досвідом і це не означає, що всі українці в Італії стикаються з однаковими обставинами. Умови отримання тимчасового захисту та доступність соціальної допомоги залежить від конкретної ситуації.

Як повідомляв "Телеграф", уряд Швейцарії продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Однак це не означає, що статус S схвалять кожному заявнику: Швейцарія не надає захисту тим, хто вже отримував її в іншій країні. Відмовили й українцям, у яких захист чи посвідка на проживання в іншій країні мав хтось із членів родини. Українка, яка отримала відмову у Швейцарії, переїхала до Австрії та зазначила, що там легалізуватися простіше.