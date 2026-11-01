Драко Малфой уже не той: суперника Гаррі Поттера "помітили" у Вінниці (фото)

Приводом для жартів стала табличка перевізника

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Драко Малфой зі всесвіту "Гаррі Поттера" після закінчення Гоґвортсу переїхав до Вінниці й став водієм маршрутки? Саме така версія з’явилася в інтернеті після публікації фотографії з місцевого автобуса.

Знімок таблички перевізника надихнув користувачів вигадати для героя "Гаррі Поттера" нове життя – з оплатою проїзду, пасажирами-маґлами та "зміною по батькові". Про це повідомляє "Телеграф".

Жарт опублікував Дмитро, автор акаунту @pan__dmytro у Threads. На фотографії з салону під написом "Перевізник" видно ім’я Драко та по батькові Васильович, а частину рядка між ними зафарбовано.

"Усі теорії про світ "Гаррі Поттера" спростовано! Після закінчення Гоґвортсу Драко Малфой переїхав до Вінниці й став водієм маршрутки", – пожартував Дмитро.

Табличка перевізника стала приводом для жарту про нове життя Малфоя у Вінниці

Як Малфою вигадали нове по батькові та роботу

Користувач @soirs.dete звернув увагу на по батькові: за його жартівливою версією, Малфоя мали б звати Люциусович, а не Васильович. Дмитро одразу пояснив зміни в родині героя.

"Змінив по батькові… не хотів, щоб асоціювали з цим смертежером. Почав життя з чистого аркуша", – відповів він.

Інші учасники обговорення перенесли лексику чарівного світу до салону маршрутки. Користувачка @sergiivna_alyona пожартувала, що ті, хто не передає за проїзд, – "бруднокровки", а @soirs.dete назвав Малфоя, який возить маґлів, "зрадником крові". Тим часом акаунт uklon.ua поцікавився, як переманити такого водія до Uklon Travel Bus.

У коментарях Малфою вигадали нове по батькові та запропонували нову роботу

Від "Німбуса" до маршрутки – один крок

Користувачі продовжили жартувати в картинках. Акаунт moonfish.sushi опублікував мем: Малфой очолив цілу вервечку пасажирів на летючій мітлі Nimbus 2000. На мітлі закріпили табличку "Брум-маршрутка", а підпис до публікації закликав маґлів передавати за проїзд.

Користувачі перетворили Nimbus 2000 на маршрутку для маґлів

Акаунт smartlab_laboratory запропонував інший варіант: білявий герой сидить за кермом жовтого автобуса з табличкою "Вінниця" та номером 7. У салоні видно зелений вимпел зі змією, сову та нагадування про оплату проїзду.

"Від "Німбуса" до "Богдана" – лише один крок", – пожартував smartlab_laboratory.

Мем посадив героя "Гаррі Поттера" за кермо жовтого автобуса

Чому в коментарях згадали "зрадника крові"

Жарти про пасажирів-маґлів – людей без магії та батьків-чарівників у всесвіті "Гаррі Поттера" – обігрують походження персонажа. Як пише Goodreads, Драко Малфой – противник Гаррі Поттера з давньої заможної чистокровної родини чарівників. У шостій книзі він стає смертежером, а головний лиходій Волдеморт використовує його, щоб покарати батька за провал важливого завдання.

Вислів "зрадник крові" також пов’язаний зі ставленням до немагічного світу. За даними The Harry Potter Compendium, так прихильники переваги чистокровних чарівників презирливо називають тих, хто співчуває маґлам або спілкується з ними та маґлонародженими. До таких прихильників належить родина Малфоїв. Тому робота Драко зі звичайними пасажирами стала окремою темою для жартів.

Як повідомляв "Телеграф", у Дніпрі стоїть будівля, що нагадує будинок із книжок про Гаррі Поттера. Він популярний в інтернеті, але туристичним об’єктом так і не став.