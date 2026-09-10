У Дніпрі є "будинок Гаррі Поттера": де знайти і що у ньому незвичайного (фото)

"Чарівна" будівля була побудована тут ще в XIX столітті

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У Дніпрі на вулиці Виконкомівській 14 стоїть будівля, що ніби втекла зі сторінок книг про Гаррі Поттера. Йдеться про аналог маскувального фамільного маєтку Блеків, прихованого від сторонніх очей.

Також ця будівля, яку збудували ще в XIX столітті, отримала народну назву "Будинок-невидимка". Про це повідомляє "Дніпровська панорама".

Гаррі Поттер заходить у маєток Блеків/Відео з фільму "Гаррі Поттер та Орден Фенікса"

Оптична ілюзія: будинок з однієї стіни

Будівля зведена в класичному катеринославському "цегляному стилі", де весь декор фасаду вирізаний із тієї ж цегли завдяки його особливій пластичності. Головна секретна деталь – геометрія споруди. На відміну від стандартних будівель стіни тут сходяться під гострим, а не прямим кутом. Через це при певному ракурсу здається, ніби перед вами не житловий будинок, а самотня занедбана стіна.

Будинок-невидимка у Дніпрі/Фото: dnpr.com.ua

Будинок-невидимка у Дніпрі/Фото: dnpr.com.ua

Будинок-невидимка у Дніпрі перетворюється на звичайну будівлю під іншим ракурсом/Фото: dnpr.com.ua

Легенда про закляття циганки

Під час Другої світової війни цей район зазнав жорстоких бомбардувань. Сусідні будівлі були повністю зруйновані, але "Дім-невидимка" дивовижним чином уцілів.

Міська легенда говорить, що ще на етапі будівництва власник дохідного дому, який панічно боявся руйнування, пожеж та пограбувань, звернувся за допомогою до ворожки. Циганка провела обряд і пообіцяла, що "Жоден чорт не розгляне і зла на нього не накличе".

Будинок-стіна знаходиться в центрі Дніпра

Додамо, що в мережі цей будинок має популярність, однак у Дніпрі він не є туристичним об’єктом. При цьому в Одесі є подібні будинки, куди ведуть туристичні маршрути.