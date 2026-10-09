"Гаррі Поттер вже не той": чоловік з "чарівною паличкою" для дорослих прославився в Києві (фото, відео)

Кияни впізнали місцеву знаменитість

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На Контрактовій площі в Києві помітили чоловіка, який "стріляв" у перехожих із секс-іграшки. Про інцидент розповіла киянка на своїй сторінці у Threads.

Як з'ясувалося в коментарях, чоловік — справжня місцева знаменитість. Користувачі почали ділитися фото, відео та історіями про його ексцентричну поведінку, свідками якої вони ставали раніше.

"Сьогодні в мене стріляли на Контрактовій… але не попали", — написала авторка допису.

Допис в Threads

"Це був Купідон": що пишуть кияни

У коментарях користувачі не забарилися з жартами. Дехто порівняв чоловіка з міфологічним богом кохання.

"Це був Купідон"

Коментар з Threads

"То попався вам АМУР ЛЮБОВІ, промазав".

Коментар з Threads

"Добре, що не ближній бій!" — написав український телеведучий Андрій Бєдняков.

Коментар з Threads

"Це ж наше ППО".

Чоловіка бачили й раніше

Схоже, для деяких киян ця зустріч не стала першою. У коментарях люди розповіли про інші випадки, коли чоловік привертав увагу своєю поведінкою.

Коментар з Threads

"Те саме, тільки в машини цілився".

"Ввечері підійшов попросити цигарку, сказав, що озброєний і дуже небезпечний".

Коментар з Threads

"Він обрав бути щасливим".

Коментар з Threads

Окрему увагу користувачів привернув одяг чоловіка.

"Блін, яка у нього класна кофта з цуциками".

Коментар з Threads

Не обійшлося й без жартів про інших відомих персонажів.

"Ліон-кілер би заплакав, як побачив такого колегу".

Коментар з Threads

"Гаррі Поттер вже не той. Але чарівна паличка дуже цікава".

Коментар з Threads

Дехто згадав навіть тренд із піснею Тоні Матвієнко "Ліхтарики".

Коментар з Threads

Раніше "Телеграф" розповідав, що загадковий спалах інфекції у Росії викликав шквал мемів та жартів.