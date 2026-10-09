"Гаррі Поттер вже не той": чоловік з "чарівною паличкою" для дорослих прославився в Києві (фото, відео)
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Кияни впізнали місцеву знаменитість
На Контрактовій площі в Києві помітили чоловіка, який "стріляв" у перехожих із секс-іграшки. Про інцидент розповіла киянка на своїй сторінці у Threads.
Як з'ясувалося в коментарях, чоловік — справжня місцева знаменитість. Користувачі почали ділитися фото, відео та історіями про його ексцентричну поведінку, свідками якої вони ставали раніше.
"Сьогодні в мене стріляли на Контрактовій… але не попали", — написала авторка допису.
"Це був Купідон": що пишуть кияни
У коментарях користувачі не забарилися з жартами. Дехто порівняв чоловіка з міфологічним богом кохання.
"Це був Купідон"
"То попався вам АМУР ЛЮБОВІ, промазав".
"Добре, що не ближній бій!" — написав український телеведучий Андрій Бєдняков.
"Це ж наше ППО".
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Чоловіка бачили й раніше
Схоже, для деяких киян ця зустріч не стала першою. У коментарях люди розповіли про інші випадки, коли чоловік привертав увагу своєю поведінкою.
"Те саме, тільки в машини цілився".
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"Ввечері підійшов попросити цигарку, сказав, що озброєний і дуже небезпечний".
"Він обрав бути щасливим".
Окрему увагу користувачів привернув одяг чоловіка.
"Блін, яка у нього класна кофта з цуциками".
Не обійшлося й без жартів про інших відомих персонажів.
"Ліон-кілер би заплакав, як побачив такого колегу".
"Гаррі Поттер вже не той. Але чарівна паличка дуже цікава".
Дехто згадав навіть тренд із піснею Тоні Матвієнко "Ліхтарики".
Раніше "Телеграф" розповідав, що загадковий спалах інфекції у Росії викликав шквал мемів та жартів.