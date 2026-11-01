Драко Малфой уже не тот: соперника Гарри Поттера "заметили" в Виннице (фото)

Поводом для шуток стала табличка перевозчика

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Драко Малфой из вселенной "Гарри Поттера" после окончания Хогвартса переехал в Винницу и стал водителем маршрутки? Именно такая версия появилась в интернете после публикации фотографии из местного автобуса.

Снимок таблички перевозчика вдохновил пользователей придумать герою "Гарри Поттера" новую жизнь – с оплатой проезда, пассажирами-маглами и "сменой отчества". Об этом сообщает "Телеграф".

Шутку опубликовал Дмитрий, автор аккаунта @pan__dmytro в Threads. На фотографии из салона под надписью "Перевозчик" видны имя Драко и отчество Васильевич, а часть строки между ними закрашена.

"Все теории о мире Гарри Поттера развенчаны! После окончания Хогвартса Драко Малфой переехал в Винницу и стал водителем маршрутки", – пошутил Дмитрий.

Табличка перевозчика стала поводом для шутки о новой жизни Малфоя в Виннице

Как Малфою придумали новое отчество и работу

Пользователь @soirs.dete обратил внимание на отчество: по его шутливой версии, Малфоя должны звать Люциусович, а не Васильевич. Дмитрий тут же объяснил перемены в семье героя.

"Сменил отчество… не хотел, чтобы ассоциировался с этим Пожирателем смерти. Начал жизнь с нового листа", – ответил он.

Другие участники обсуждения перенесли лексику волшебного мира в салон маршрутки. Пользовательница @sergiivna_alyona пошутила, что те, кто не передает за проезд, – "грязнокровки", а @soirs.dete назвал Малфоя, который возит маглов, "предателем крови". Аккаунт uklon.ua тем временем поинтересовался, как переманить такого водителя в Uklon Travel Bus.

В комментариях Малфою придумали смену отчества и предложили новую работу

От "Нимбуса" до маршрутки – один шаг

Пользователи продолжили шутить в картинках. Аккаунт moonfish.sushi опубликовал мем: Малфой возглавил целую вереницу пассажиров на летающей метле Nimbus 2000. На метле закрепили табличку "Брум-маршрутка", а подпись к публикации призывала маглов передавать за проезд.

Пользователи превратили Nimbus 2000 в маршрутку для маглов

Аккаунт smartlab_laboratory предложил другой вариант: светловолосый герой сидит за рулем желтого автобуса с табличкой "Винница" и номером 7. В салоне видны зеленый вымпел со змеей, сова и напоминание об оплате проезда.

"От "Нимбуса" до "Богдана" всего лишь один шаг", – пошутил smartlab_laboratory.

Мем отправил героя "Гарри Поттера" за руль желтого автобуса

Шутки о пассажирах-маглах – людях без магии и родителей-волшебников во вселенной "Гарри Поттера" – обыгрывают происхождение персонажа. Как пишет Goodreads, Драко Малфой – противник Гарри Поттера из древней богатой чистокровной семьи волшебников. В шестой книге он становится Пожирателем смерти, а главный злодей Волдеморт использует его, чтобы наказать отца за провал важного задания.

Выражение "предатель крови" тоже связано с отношением к немагическому миру. Согласно The Harry Potter Compendium, так сторонники превосходства чистокровных волшебников презрительно называют тех, кто сочувствует маглам или общается с ними и маглорожденными. К таким сторонникам относится семья Малфоев. Поэтому работа Драко с обычными пассажирами стала отдельной темой для шуток.

Как сообщал "Телеграф", в Днепре стоит здание, напоминающее дом из книг о Гарри Поттере. Оно популярно в интернете, но туристическим объектом так и не стало.