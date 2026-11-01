Незвичайна суміш для прибирання кухні: навіщо додавати цукор до соди й засобу для миття посуду

Зубну пасту для домашніх тварин наносять на одне чищення, а після чищення ретельно змивають

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Із харчової соди, цукру та засобу для миття посуду можна зробити пасту для прибирання кухні. Вона допомагає видалити жирний наліт і присохлі залишки їжі. Для делікатних покриттів ця суміш не підходить.

Рецепт і способи застосування суміші наводить TheCoolist. Паста густа, тому тримається на забрудненій ділянці й не стікає, як рідкий спрей.

Для чого потрібна суміш соди, цукру й мийного засобу

Сумішшю видаляють жирну плівку та засохлі бризки зі стільниць, кухонного фартуха й плитки. Нею також очищають зовнішні стінки та дно каструль і сковорідок, а ще шафку під мийкою, де накопичуються патьоки й запахи. У ванній пасту використовують для раковини та кахлю.

Кожен компонент має своє завдання. Поверхнево-активні речовини в засобі для миття посуду допомагають відокремити жир і бруд. Сода діє як м’який луг і абразив, а також нейтралізує запахи. Цукор додає суміші зернистості, допомагаючи відтирати забруднення.

Як приготувати пасту й прибрати залишки без липкості

Для однієї порції знадобляться

2 столові ложки рідкого засобу для миття посуду

1 столова ложка харчової соди

1 столова ложка цукру

Змішайте інгредієнти в невеликій мисці до однорідної маси. Якщо паста вийшла надто рідкою, додайте трохи соди; якщо надто густою – кілька крапель води.

Нанесіть пасту вологою губкою або м’якою щіткою та потріть забруднення невеликими круговими рухами. Стійкі плями залиште на кілька хвилин. Потім ретельно змийте суміш чистою водою та витріть поверхню насухо: залишки цукру зроблять її липкою. Пасту рекомендують готувати лише на одне прибирання.

Паста із содою допомагає відтирати жирні забруднення на кухонних поверхнях Джерело: згенеровано ШІ, "Телеграф"

Не додавайте в ту саму миску оцет: кислота й сода нейтралізують одна одну. Для плям від жорсткої води джерело радить використовувати білий оцет окремо, на наступному етапі. Засіб обирайте з урахуванням матеріалу поверхні.

Де таку пасту краще не використовувати

Особливо обережно слід поводитися з

необробленим деревом

полірованим мармуром

натуральним каменем

Перед прибиранням випробуйте суміш на невеликій непомітній ділянці. На антипригарних покриттях не використовуйте цю суміш разом з абразивною губкою.

Уникайте чищення поверхонь, які легко подряпати, наприклад алюмінію, мармуру, тефлону та інших антипригарних покриттів.

Паста призначена для видалення побутового бруду й жиру. Для дезінфекції потрібні спеціальні засоби. Обробні дошки після контакту із сирим м’ясом слід мити гарячою водою з мийним засобом або обробляти відповідним санітарним засобом. Домашню пасту не можна змішувати з хлорним відбілювачем або іншими мийними засобами.

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