Необычная смесь для уборки кухни: зачем добавлять сахар к соде и средству для посуды

Домашнюю пасту готовят на одну уборку, а после чистки тщательно смывают

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Из пищевой соды, сахара и средства для мытья посуды можно сделать пасту для уборки кухни. Она помогает удалить жирный налет и присохшие остатки еды. Для деликатных покрытий эта смесь не подходит.

Рецепт и способы применения смеси приводит TheCoolist. Паста густая, поэтому держится на загрязненном участке и не стекает, как жидкий спрей.

Для чего нужна смесь соды, сахара и моющего средства

Смесью удаляют жирную пленку и засохшие брызги со столешниц, кухонного фартука и плитки. Ею также очищают внешние стенки и дно кастрюль и сковород, а еще шкафчик под мойкой, где скапливаются потеки и запахи. В ванной пасту используют для раковины и кафеля.

У каждого компонента своя задача. Поверхностно-активные вещества в средстве для посуды помогают отделить жир и грязь. Сода действует как мягкая щелочь и абразив, а также нейтрализует запахи. Сахар добавляет смеси зернистости, помогая оттирать загрязнения.

Как приготовить пасту и убрать остатки без липкости

Для одной порции понадобятся

2 столовые ложки жидкого средства для мытья посуды

1 столовая ложка пищевой соды

1 столовая ложка сахара

Смешайте ингредиенты в небольшой миске до однородной массы. Если паста получилась слишком жидкой, добавьте немного соды; если чрезмерно густой – несколько капель воды.

Нанесите пасту влажной губкой или мягкой щеткой и потрите загрязнение небольшими круговыми движениями. Стойкие пятна оставьте на несколько минут. Затем тщательно смойте смесь чистой водой и вытрите поверхность насухо: остатки сахара сделают ее липкой. Пасту рекомендуют готовить только на одну уборку.

Паста с содой помогает оттирать жирные загрязнения на кухонных поверхностях Источник: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Не добавляйте в ту же миску уксус: кислота и сода нейтрализуют друг друга. Для пятен от жесткой воды источник советует использовать белый уксус отдельно, на следующем этапе. Средство выбирайте с учетом материала поверхности.

Где такую пасту лучше не использовать

Особенно осторожно следует обращаться с

необработанным деревом

полированным мрамором

натуральным камнем

Перед уборкой испытайте состав на небольшом незаметном участке. На антипригарных покрытиях не используйте эту смесь вместе с абразивной губкой.

Избегайте чистки поверхностей, которые легко поцарапать, например алюминия, мрамора, тефлона и других антипригарных покрытий.

Паста предназначена для удаления бытовой грязи и жира. Для дезинфекции нужны специальные средства. Разделочные доски после контакта с сырым мясом следует мыть горячей водой с моющим средством или обрабатывать подходящим санитарным составом. Домашнюю пасту нельзя смешивать с хлорным отбеливателем или другими чистящими средствами.

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