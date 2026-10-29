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Не сміття, а знахідка: як використовувати картопляні очистки на кухні

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Кухонний лайфхак для металевого посуду
Кухонний лайфхак для металевого посуду. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Простий спосіб допоможе прибрати легку іржу з кухонного начиння

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Після чищення картоплі шкірка зазвичай потрапляє до сміттєвого відра. Але якщо змішати її з харчовою содою, вийде засіб для видалення легкої іржі з посуду.

Цей спосіб підходить для чавунних сковорідок, сталевих каструль, дек, ножів, терток та іншого металевого кухонного приладдя з поверхневими слідами іржі.

Як діють картопляні очистки та сода

У картоплі міститься щавлева кислота, яка допомагає розчиняти іржу, зазначає Food Republic. Сода працює як м’який абразив: допомагає очистити поверхню та видалити залишки нальоту.

У кожного компонента своє завдання: картопля діє на іржу, а сода допомагає відтерти її з поверхні. Для чищення підійдуть очистки із залишками м’якоті або половинка сирої картоплини – нею зручно обробляти невеликі предмети.

Як очистити іржаве кухонне начиння

Насипте на іржаву ділянку тонкий шар харчової соди. Зверху притисніть картопляні очистки м’якоттю до металу й залиште на ніч, щоб кислота встигла подіяти. Ніж або невеликий прилад можна очистити інакше: занурити лезо в розрізану сиру картоплину.

Вранці потріть поверхню під проточною водою. Використовуйте очистки або половинку картоплини, вмочуючи її в соду. Якщо плями не відходять, додайте дрібку крупної солі: вона посилить абразивну дію.

Жінка насипає харчову соду поруч зі сковорідкою, картопляними очистками та картоплею
Картопляні очистки та сода допоможуть видалити легку іржу з посуду. Фото згенероване ШІ

За потреби повторіть чищення. Видаливши іржу, одразу витріть предмет насухо: волога, що залишилася, сприяє її повторній появі.

Що робити з чавунною сковорідкою після чищення

Чавун не можна залишати сохнути на повітрі. Спочатку витріть сковорідку, потім поставте її на теплу конфорку на одну-дві хвилини, щоб прибрати останні краплі води.

Після чищення чавунній сковорідці потрібно відновити захисний масляний шар. Покрийте її дуже тонким шаром рослинної олії зовні та всередині, а потім прожарте в духовці догори дном.

З якою іржею картопля не впорається

Цей спосіб підходить для легкої поверхневої іржі. Якщо вона вкрила більшу частину сковорідки або залишила глибокі заглиблення в металі, знадобиться серйозніша обробка.

Можна надовго замочити посуд у суміші білого оцту та води в рівних пропорціях, а потім очистити тонкою сталевою мочалкою. Посуд із глибокими пошкодженнями металу не завжди піддається відновленню.

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Теги:
#Картопля #Посуд #Сода #Лайфхак #Іржа