Не викидайте кришки від сметани: ось як вони можуть виручити у побуті

Можуть стати у пригоді не лише на кухні

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Пластикові кришки від сметани, йогурту, сиру та інших продуктів зазвичай одразу відправляються у смітник. Проте навіть така дрібниця може стати у пригоді в господарстві. Замість того щоб накопичувати непотріб, можна знайти йому практичне застосування.

"Телеграф" розповість про п'ять способів повторно використати звичайні пластикові кришки, які допоможуть у прибиранні, приготуванні їжі та догляді за рослинами.

Як використати пластикові кришки в побуті

Захистити руки від фарби

Під час фарбування пензлем фарба нерідко стікає по ручці й забруднює пальці. Щоб цього уникнути, у пластиковій кришці роблять невеликий отвір і просовують крізь нього ручку пензля. Кришка залишається між щетиною та рукою, затримуючи краплі фарби, які стікають униз.

Захист від фарби

Зробити підставку під квітковий горщик

Кришка відповідного розміру може замінити піддон для невеликого квіткового горщика. Її кладуть під вазон, щоб зайва вода після поливання не потрапляла на підвіконня, стіл чи полицю. Головне — переконатися, що кришка достатньо міцна та широка для горщика.

Підставка під горщик

Використати як підставку для кухонної ложки

Під час приготування їжі не завжди є під рукою спеціальна підставка для ложки. У такому разі може виручити чиста пластикова кришка. На неї можна покласти кухонне приладдя, яким перемішують страву, щоб не залишати слідів соусу чи олії на стільниці.

Підставка для ложки

Захистити полицю у ванній

На полицях у ванній кімнаті часто накопичуються краплі води та залишки косметичних засобів. Щоб уникнути плям, під флакони із шампунем, гелем для душу або піною для гоління можна покласти пластикові кришки. Вони збиратимуть рідину, яка стікає з упаковок, і допоможуть підтримувати поверхню чистою.

На кришку можна покласти мило

Зробити підставку під чашку

Пластикову кришку можна використати як просту підставку під чашку або склянку. Якщо вона достатньо широка та стійка, то захистить стіл від крапель напою та слідів від посуду. За бажанням її можна додатково прикрасити або обклеїти декоративним матеріалом.

Саморобна підставка з пластикової кришки

Раніше "Телеграф" розповідав, яку корисну та стильну штуку можна зробити з коробки з-під піци.