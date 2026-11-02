Новинка від LUKAS підкорила покупців: що особливого у цих цукерках

Дехто нарікає на склад продукту

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У Threads користувачі обговорюють цукерки LUKAS FLY. Авторка допису _olia_pakhomova_ показала кілька різновидів цукерок та їхню начинку.

Її публікація порушила також питання складу солодощів і того, наскільки покупці зважають на нього перед покупкою, пише "Телеграф".

У Threads обговорюють також цукерки LUKAS FLY з різними начинками Джерело: Телеграф

Відгуки про ці цукерки різняться: учасниці обговорення діляться враженнями від грушевого смаку, капучино та глазурі. Одним подобається начинка, іншим окремі різновиди здаються надто солодкими.

Покупці діляться враженнями від грушевої начинки та смаку капучино Джерело: Телеграф

У відгуках про LUKAS FLY оцінки смаку й солодкості розділилися Джерело: Телеграф

Частина покупців у цій гілці звертає увагу на склад і власні відчуття після дегустації. Поряд із позитивними оцінками є й негативні відгуки – зокрема від тих, кому цукерки не сподобалися ні за смаком, ні за складом.

Склад цукерок став окремою темою обговорення покупців

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про солодощі з політичним присмаком: новий дизайн шоколадних "миколайчиків" підкорив українців.