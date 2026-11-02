Новинка від LUKAS підкорила покупців: що особливого у цих цукерках
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Дехто нарікає на склад продукту
У Threads користувачі обговорюють цукерки LUKAS FLY. Авторка допису _olia_pakhomova_ показала кілька різновидів цукерок та їхню начинку.
Її публікація порушила також питання складу солодощів і того, наскільки покупці зважають на нього перед покупкою, пише "Телеграф".
Відгуки про ці цукерки різняться: учасниці обговорення діляться враженнями від грушевого смаку, капучино та глазурі. Одним подобається начинка, іншим окремі різновиди здаються надто солодкими.
Частина покупців у цій гілці звертає увагу на склад і власні відчуття після дегустації. Поряд із позитивними оцінками є й негативні відгуки – зокрема від тих, кому цукерки не сподобалися ні за смаком, ні за складом.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про солодощі з політичним присмаком: новий дизайн шоколадних "миколайчиків" підкорив українців.