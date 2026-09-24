Цукерки з "Укрпошти" підкорили українців: що в них особливого (фото)

Їх не встигають виставляти на полиці

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Іриски, які продають у відділеннях "Укрпошти", завірусилися в українському Threads. Користувачі розповідають, що цукерки швидко розбирають, а в деяких відділеннях їх купують ще до того, як встигають виставити на полиці.

"Телеграф" розповість, чому ці цукерки привернули увагу відвідувачів пошти та скільки коштує пачка.

Чому цукерки стали популярними

Іриски зі смаком солоної карамелі почали активно обговорювати у Threads після того, як користувачі стали ділитися своїми враженнями. Багато хто хвалить смак цукерок і радить брати їх до кави.

Ірис зі смаком "Солона Карамель". Фото: grechka.dm/Threads

За словами покупців, цукерки мають приємний вершковий смак, не надто солодкі, а напівтверда текстура дозволяє їм не липнути до зубів.

Коштує пачка таких ірисок 60 гривень у відділенні "Укрпошти".

Ціна на цукерки у відділенні "Укрпошти"

Цікаво, що на сайті фабрики "Житомирські ласощі", де і виготовляють ці іриски, таку саму пачку можна придбати дорожче — за 78 гривень 30 копійок.

Ціна на сайті виробника

"Їх розібрали"

У Threads користувачі розповідають, що через попит іноді не встигають придбати іриски у відділеннях "Укрпошти".

"Розумію, чого їх розібрали! ВОНИ ДУЖЕ СМАЧНІ! Вершкові, мʼякі, а не жувальні, не супер приторні. І всього 60 грн за пачку. Пішов на іншу Укрпошту і мені дістали "з-під прилавку", бо тільки отримали і на вітрину не встигли поставити".

Допис з Threads

"Будете на @ukrposhta захватіть собі ці цукерки до кави. Шістдесят гривень і море задоволення".

Допис з Threads

"Прийшов на Укрпошту за ірисками, а їх всі розібрали".

Допис з Threads

Деякі користувачі Threads зазначають, що вирішили купити цукерки саме після побачених рекомендацій.

"Людина, яка в Тредсі порадила купити на Укрпошті ці цукерки — дякую тобі велике! Це дійсно смачно".

Допис з Threads

"Повелась на рекомендацію в тредсі і купила на Укрпошті ці цукерки. Ну що можу сказати… вони дійсно виявились смачні, не приторно-солодкі, з приємним вершковим післясмаком. І до зубів не липнуть, бо ірис напівтвердий. Під чашечку кави зранку саме те".

Допис з Threads

Раніше "Телеграф" розповідав, що Roshen випустив спеціальні святкові цукерки.